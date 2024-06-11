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В Верховной Раде рассказали, что будет, если РФ победит в Украине

Народный депутат Александр Мережко рассказал, что в случае победы в Украине Россия станет еще более агрессивной

сегодня, 21:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Одной из задач Глобального саммита мира, кроме реализации именно "формулы мира" президента Владимира Зеленского является демонстрация государству-агрессору России единства большинства стран мира перед угрозой, которую Россия представляет для глобальной безопасности и международного права, заявил народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

В Верховной Раде рассказали, что будет, если РФ победит в Украине

Александр Мережко

По его словам, террористической России следует продемонстрировать, что государства из разных регионов и культур объединены в стремлении восстановить международный мир и остановить преступление агрессии против Украины.

При этом Мережко добавил, что сейчас у Владимира Зеленского большой авторитет среди мировых политиков. Важно, что он лично убеждает коллег и партнеров, чтобы больше стран было представлено на Глобальном саммите мира.

Нардеп убежден, что такой подход имеет большое политическое и психологическое значение. По его информации, уже 107 стран и международных организаций, включая ООН, согласились принять участие в саммите.

По его мнению, мир должен отвергнуть иллюзии о том, что Россия остановится, если победит в Украине.

Правда, подчеркивает Мережко, если Россия победит в Украине, она станет еще более агрессивной и продолжит свою империалистическую экспансию. Под угрозой будут Молдова, страны Балтии и другие члены НАТО. Поэтому важно остановить агрессора сейчас, чтобы предотвратить будущие акты агрессии, подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ официального Пекина участвовать в саммите мира, который в ближайшие выходные состоится в Швейцарии, стал "горьким разочарованием" для президента Украины Владимира Зеленского.




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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/250578.html
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