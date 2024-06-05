В Верховной Раде прошло голосование по военной полиции: какое решение приняли

Верховная Рада сняла законопроекты 6569-д и 6570-д, предусматривающие создание в Украине военной полиции. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.



Военная полиция. Фото из открытых источников

Как информирует нардеп Ярослав Железняк, за решение снять с рассмотрения законопроекты 6569-д и 6570-д проголосовали 278 народных избранников. В парламенте объяснили, что к рассмотрению законопроектов Верховная Рада вернется после дополнительных консультаций.

"Законопроект был снят из-за того, что люди хотят видеть общую картину военной юстиции. Не начинать с военной полиции, потому что это вызывает очень много вопросов. Когда будет общая картина, тогда можно будет принимать соответствующие законодательные акты", – объяснил причину снятия законопроекта спикер ВР Руслан Стефанчук.

Военная полиция – военно-правоохранительный орган, который должен заниматься усилением военной дисциплины, боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Украины. Кроме того, в тексте законопроекта указано, что этот орган создан для "обеспечения правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов" в общественных местах, улицах, на военных объектах.

Также юристы говорят, что военная полиция должна была бы разыскивать дезертиров и уклоняистов с возможностью заходить в жилые помещения. Кроме того, один из законопроектов предусматривал создание "партизанской сети" – это люди, которые делали бы доносы в военную полицию на уклонистов и других нарушителей.

В состав военной полиции должны были относиться военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву, а численность органа достигала бы до 1,5% численности ВСУ.

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