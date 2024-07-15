В Верховной Раде приняли решение по Безуглой

Народный депутат Ирина Фриз сообщила, что только что комитетом национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение, касающееся нардепа Марьяны Безуглой. В частности, ее отзывают с одной из должностей.

Марьяна Безуглая

"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой из должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля", — написала в Фейсбуке Фриз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время нардеп Марьяна Безуглая беспощадно критикует высшее военное руководство страны. Считается, что она спровоцировала отставку Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Именно Безуглая проводила регулярные опросы по поводу его компетентности.

После того как на должность главкома был назначен Александр Сырский, Безуглая взялась и за него. Она обвинила главкома в формировании так называемой "офицерской фракции", которая якобы не учитывает жизнь бойцов и допускает потерю территорий.

Дошло до того, что Безуглая заявила, что Сырский не верит в победу украинских военных в войне с Россией и даже готов подписать капитуляцию.

При этом и сами военные, и эксперты неоднократно обращали внимание не то, что Безуглая своими постами в Facebook работает на врага. По их словам, она сообщает в соцсетях конфиденциальную информацию, в частности, где лечится генерал Содоль. А также распространяет недостоверную информацию. Речь идет о том, что Безуглая заявила, что в "Охматдет" ударила не российская ракета Х-101, а ракета украинской ПВО. Хотя эта информация была неоднократно опровергнута, в том числе с помощью видео.

При этом Безуглую охотно цитируют российские СМИ и со ссылкой на нее подтверждают все свои пропагандистские выдумки.



