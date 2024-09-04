В Верховной Раде предложили создать «ширку»: от чего может спасти

В Верховной Раде продолжается фарс с увольнением министров, отметил нардеп Алексей Кучеренко.

Верховная Рада

"В зале их нет, отчетов нет, ничего нет – есть трагедия! Проблемы не в правительстве и не в депутатах. Проблема в том, что у одного человека нет никакого представления, что такое страна, что такое государственное управление, что такое государственные институции, что такое законы и что такое Конституция, что такое ответственность и что такое ум и прагматизм", — заявил нардеп.

По его словам, ответственность за это лежит на каждом. Нардеп добавил, что в Верховной Раде нет на самом деле ни большинства, ни монокоалиции, потому что оно не способно выполнять свою конституционную функцию и это очевидно.

"На сегодняшний день единственный вариант для нас — полное переформатирование парламента и создание "широкой коалиции" с целью создания профессионального, патриотического и ответственного Правительства Украины военного времени", — добавил нардеп.

При этом известно, что народные депутаты провалили голосование за то, чтобы каждый министр перед отставкой отчитывался перед нардепами. Единственный, кто это по словам нардепа Ярослава Железняка сделал, это Александр Камышин.

Как сообщил Железняк, нардепы 243 голосами удовлетворили его заявление на увольнение.

"Несмотря на информацию в СМИ, он не идет на должность заместителя председателя ОП. А будет в статусе стратегического советника. Я так понимаю вообще функцию Шурмы после его увольнения пока решили в ОП сократить (так как проклятое место), что тоже хорошо", – добавил Железняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на заседание профильного комитета не пришел отчитываться министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, якобы в это время выгуливавший собачку на Институтской.



