В Верховной Раде предлагают изменения для лишения полномочий народных депутатов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что существует необходимость внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы изменить способы лишения полномочий народных депутатов. По его словам, в некоторых случаях может применяться вариант, когда народ сможет отозвать статус нардепа.



Глава ВРУ Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук во время интервью для издания "Українські новини" рассказал о возможности расширить механизмы, по которым будут лишать депутатских полномочий. По его словам, эти изменения нужно внести в первую работу Верховной Рады 9-го созыва.

"Одна из них, в частности, прогулы. То есть, если есть прогул, и ты не выполняешь свои полномочия, это основание для того, чтобы тебя лишили полномочий. Второе основание — кнопкодавство", — сказал Стефанчук.

Также глава Верховной Рады считает, что украинский народ также вправе освобождать депутата от его полномочий.

"В контексте народовластия мы должны думать и об институте отзыва народного депутата. О том, как народ, избравший депутата, имеет возможность отозвать его обратно. Это абсолютно нормальная практика, которая существует во многих странах мира", — сказал Стефанчук.

Глава ВР также подчеркнул, что лишение полномочий депутатов должно происходить только по действующему законодательству Украины, которое предусматривает семь таких случаев. По его словам, Украина делает это в юридической плоскости, поэтому попытки бывшего нардепа Медведчука обжаловать решение не будут иметь перспектив.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стефанчук прокомментировал решение перехода Украины на зимнее время.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде объяснили, будут ли изменять мобилизационный возраст.