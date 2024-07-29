В Верховной Раде предлагают изменения для лишения полномочий народных депутатов

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Slava Kot
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что существует необходимость внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы изменить способы лишения полномочий народных депутатов. По его словам, в некоторых случаях может применяться вариант, когда народ сможет отозвать статус нардепа.
Глава ВРУ Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников
Руслан Стефанчук во время интервью для издания "Українські новини" рассказал о возможности расширить механизмы, по которым будут лишать депутатских полномочий. По его словам, эти изменения нужно внести в первую работу Верховной Рады 9-го созыва.
Также глава Верховной Рады считает, что украинский народ также вправе освобождать депутата от его полномочий.
Глава ВР также подчеркнул, что лишение полномочий депутатов должно происходить только по действующему законодательству Украины, которое предусматривает семь таких случаев. По его словам, Украина делает это в юридической плоскости, поэтому попытки бывшего нардепа Медведчука обжаловать решение не будут иметь перспектив.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стефанчук прокомментировал решение перехода Украины на зимнее время.
Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде объяснили, будут ли изменять мобилизационный возраст.
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