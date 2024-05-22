В Верховной Раде отреагировали на обыски в НАБУ: апофеоз идиотской реформы

Национальная полиция и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в НАБУ. На эту информацию отреагировал народный депутат Сергей Власенко.

Сергей Власенко

Это апофеоз этой идиотской реформы "антикоррупционной инфраструктуры". Даже не представляю, что будет следующим. Но общество аплодирует, так что продолжаем и ожидаем",

– отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что стало известно о том, что сотрудниками САП и Нацполиции проводятся обыски в НАБУ.

Как отметил журналист Юрий Бутусов, с санкции специального антикоррупционного прокурора Александра Клименко прокуроры САП и сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ. Известно, что этот детектив работал под прикрытием. Якобы основанием для проведения обысков стало дело о разглашении данных досудебного расследования по резонансному коррупционному делу.

При этом Бутусов обратил внимание на то, что подразделение агентов, работающих под прикрытием, является наиболее тайным в НАБУ. Именно поэтому выглядит очень странным тот факт, что Клименко фактически предоставил полиции и Олегу Татарову доступ ко многим материалам этого подразделения. По мнению Бутусова, это должно иметь очень серьезные последствия.

Кроме того, журналист утверждает, что акция антикоррупционной прокуратуры продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами. Последствия этого конфликта, по его мнению, могут быть совершенно непредсказуемы. Он даже прогнозирует, что это дело может задеть многих руководителей.