В Верховной Раде откровенно рассказали о проблемах, которые сейчас есть в армии

В Украине политики, приближенные к Банковой, якобы системно занимаются травлей высшего военного руководства, сообщила нардеп Ирина Геращенко. При этом она намекнула на то, что речь идет о нардепе Марьяне Безуглой.

Ирина Геращенко

"Очевидно, что это не самодеятельность взбалмошной депутатки. Иначе ее давно выгнали бы из комитета нацбезопасности. Но она до сих пор остается заместителем руководителя, позиционируя свою позицию не как фракционную, а профильную, используя статус для инспекции подразделений и вмешательства в военные дела", — отметила политик.

При этом Геращенко признает, что у ВСУ есть проблемы. По ее словам, все ждут от армии большей слаженности, координации между подразделениями, уважения к солдату, максимальной защите жизни воина, продуманности операций и приказов, меньшей бюрократии. И эти вещи точно следует обсуждать в рамках комитета и парламента, способствуя модернизации ВСУ, приближению к стандартам НАТО.

"Но самые большие проблемы в ВСУ все же другие – недоукомплектованность подразделений, недофинансированность тылового обеспечения, отсутствие снарядов и дронов, оружия и техники, разветвленной системы защитных сооружений. Вот чем бы в первую очередь должна заняться власть, это прямая ответственность правительства", — заявила Геращенко.

По ее словам, критике военного руководства все время забывает, что все критикуемые ею решения принимаются на ставке, и главным там является Верховный Главнокомандующий.

"Какова цель уничтожения репутации высшего военного руководства? Торпеда запускается для поиска виновных, чтобы переложить ответственность. Но эта системная дискредитация военных будет иметь тяжелые долгосрочные последствия. Во-первых, это сказывается на репутации ВСУ, не способствует добровольной мобилизации, потому что вместо героизировать армию, ее системно обнуляют. Во-вторых, это обесценивает подвиг военных и их жертвенность. Высшее военное руководство, в отличие от депутатов, уже 11-й год на войне. И они не заслужили такого отношения", – заявила Геращенко.

При этом она добавила, что непонятно, как западные партнеры будут давать Украине оружие, если, по словам некоторых политиков, военные его недостойны. Геращенко считает, что сейчас из Безуглой "лепят" нового Арестовича.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные возмутились тем, что пикапы получают не военные, а полицейские в тылу.



