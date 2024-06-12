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Главная Новости Политика Украины 2024 В Верховной Раде объяснили, почему ни в коем случае нельзя «морозить» войну с РФ
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В Верховной Раде объяснили, почему ни в коем случае нельзя «морозить» войну с РФ

Как отметила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе войну с РФ нельзя ни в коем случае «морозить», потому что это будет иметь негативные последствия не только для Украины

сегодня, 12:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине украинские депутаты имели отдельную парламентскую часть, где смогли обменяться мнениями о неотложных нуждах с немецкими коллегами, сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.

В Верховной Раде объяснили, почему ни в коем случае нельзя «морозить» войну с РФ

Иванна Климпуш-Цинадзе

По ее словам, во время разговора с немецкими коллегами им объяснили, что Украине нужно как больше оружия для защиты, так и наступательного оружия, которое позволит освободить нашу землю от врага и полностью сконцентрироваться на трансформации страны.

"Евросоюз создавался как экономическое сообщество, но сегодня это, в первую очередь, территория общих ценностей, которыми не торгуют – их защищают. В том числе от нарушающих их членов сообщества или они должны перестать быть членами такого сообщества",
– подчеркнула нардеп.

При этом политик отметила, что любая заморозка конфликта просто отсрочкой войны.

"Заморозка войны в Украине будет побуждать Россию к новым войнам, и не только на постсоветском пространстве. Это означает, что международного права больше не существует, что все декларации о территориальной целостности — это пустые звуки. Заморозка войны будет означать приглашение других авторитарных режимов к агрессии и новый виток эскалации",
– сказала нардеп.

Именно поэтому, добавила политик, только максимальное обеспечение оружием и санкционное давление смогут защитить наш общий европейский дом, уже пылающий войной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в Верховной Раде подчеркивали , если Россия победит в Украине, она станет еще более агрессивной и продолжит свою империалистическую экспансию. Под угрозой будут Молдова, страны Балтии и другие члены НАТО. Поэтому важно остановить агрессора сейчас, чтобы предотвратить будущие акты агрессии.





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Источник: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0327UdjkcCoaUr1NgfY8G3vckPFUHLqmYkg5tG1vtri9tHTjJXyvhaJjcPTr9hGzMel
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