В Верховной Раде объяснили, почему ни в коем случае нельзя «морозить» войну с РФ

Во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине украинские депутаты имели отдельную парламентскую часть, где смогли обменяться мнениями о неотложных нуждах с немецкими коллегами, сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.

Иванна Климпуш-Цинадзе

По ее словам, во время разговора с немецкими коллегами им объяснили, что Украине нужно как больше оружия для защиты, так и наступательного оружия, которое позволит освободить нашу землю от врага и полностью сконцентрироваться на трансформации страны.

"Евросоюз создавался как экономическое сообщество, но сегодня это, в первую очередь, территория общих ценностей, которыми не торгуют – их защищают. В том числе от нарушающих их членов сообщества или они должны перестать быть членами такого сообщества",

– подчеркнула нардеп.

При этом политик отметила, что любая заморозка конфликта просто отсрочкой войны.

"Заморозка войны в Украине будет побуждать Россию к новым войнам, и не только на постсоветском пространстве. Это означает, что международного права больше не существует, что все декларации о территориальной целостности — это пустые звуки. Заморозка войны будет означать приглашение других авторитарных режимов к агрессии и новый виток эскалации",

– сказала нардеп.

Именно поэтому, добавила политик, только максимальное обеспечение оружием и санкционное давление смогут защитить наш общий европейский дом, уже пылающий войной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в Верховной Раде подчеркивали , если Россия победит в Украине, она станет еще более агрессивной и продолжит свою империалистическую экспансию. Под угрозой будут Молдова, страны Балтии и другие члены НАТО. Поэтому важно остановить агрессора сейчас, чтобы предотвратить будущие акты агрессии.





