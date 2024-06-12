В Верховной Раде объяснили, почему ни в коем случае нельзя «морозить» войну с РФ

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Ткачик Олеся
Во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине украинские депутаты имели отдельную парламентскую часть, где смогли обменяться мнениями о неотложных нуждах с немецкими коллегами, сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.
Иванна Климпуш-Цинадзе
По ее словам, во время разговора с немецкими коллегами им объяснили, что Украине нужно как больше оружия для защиты, так и наступательного оружия, которое позволит освободить нашу землю от врага и полностью сконцентрироваться на трансформации страны.
При этом политик отметила, что любая заморозка конфликта просто отсрочкой войны.
Именно поэтому, добавила политик, только максимальное обеспечение оружием и санкционное давление смогут защитить наш общий европейский дом, уже пылающий войной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в Верховной Раде подчеркивали , если Россия победит в Украине, она станет еще более агрессивной и продолжит свою империалистическую экспансию. Под угрозой будут Молдова, страны Балтии и другие члены НАТО. Поэтому важно остановить агрессора сейчас, чтобы предотвратить будущие акты агрессии.
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