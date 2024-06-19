Для поставки Украине истребителей F-16 и ускорения обучения наших пилотов на этих самолетах необходима политическая воля, заявила член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

F-16

По ее словам, на сегодняшний день в мире насчитывается более 4600 самолетов F-16, в которых нуждается Украина. Это огромное количество. Учитывая, что Украина просит у партнеров меньше 0,1%, она все равно не может их получить. Наши партнеры продолжают рассматривать новые виды вооружений как самолеты F-16 как возможную эскалацию войны. Трудно представить, как можно эскалировать этот конфликт. Этот довод мы слышим постоянно, заявила нардеп.

Она напомнила, что ранее Украине запрещали использовать западное оружие для ударов по российским целям, расположенным в нескольких километрах от границы, откуда они наносили удары по Харьковщине.

То есть, говорит Устинова, понадобилось несколько месяцев, чтобы позволили Силам обороны использовать HIMARS для ударов по военным целям, атакующим Харьковщину. Сейчас, говорит нардеп, похожая ситуация с F-16, поскольку это высокотехнологичное вооружение НАТО. Но, подчеркивает политик, многие страны НАТО переходят с F-16 на F-35, и это дает нам возможность получить F-16 от партнеров из Нидерландов и Дании. Другие страны также присоединились к этой коалиции.

Депутат отметила, что наибольшей проблемой сейчас является обучение украинских пилотов на F-16, поскольку большинство стран переходят на F-35.

По информации Устиновой, все тренировочные базы переходят на обучение пилотов на F-35. У партнеров мало баз для обучения на F-16. Основные базы расположены в США. Страны обычно покупают самолеты через программу FMS – Foreign Military Sales, включающую обучение пилотов и обслуживающего персонала. Когда Украина заявила о необходимости обучения, ей сказали, что нет мест, потому что другие страны стоят в очереди. Это, говорит нардеп, называют политической волей. Если есть политическая воля поставить Украину, которая воюет сейчас, вперед в очереди, это возможно. Можно, например, перевести несколько американских пилотов на другие базы.

По ее мнению, этот вопрос лежит в политической и бюрократической плоскости.

То есть, добавляет Устинова, сейчас вопрос перешел в политическую плоскость, как это было со многими видами вооружения. Если решение будет принято на уровне National Security Council, на уровне Джейка Салливана, на уровне президента Байдена, то 100% и Остин, и Блинкен, являющиеся главными исполнителями, Минобороны и МИД точно выполнят это поручение, подытожила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты оберегают Россию от поражения в войне.



