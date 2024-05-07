В Верховной Раде обвинили Макрона в "раздвоении личности": В чем дело

Во вторник, 7 мая, в Москве должна состояться так называемая инаугурация диктатора и маньяка, серийного убийцы, виновного в гибели сотен тысяч человек и уничтожении десятков городов и поселков Владимира Путина, отметила нардеп Ирина Геращенко.

Эммануэль Макрон

По ее словам, должно быть очевидным и понятным, что прибыть на такую инаугурацию — значит легитимизировать сфальсифицированные выборы, проведенные на костях украинцев в Мариуполе и других оккупированных территориях. Путину не должны даже подавать руки, считает политик.

Шок, но не все государства-члены Европейского Союза решили игнорировать церемонию 7 мая. Франция, как информируют западные медиа, будет представлена на уровне посла. Это выглядит как раздвоение личности французских властей, когда Макрон говорит о возможности направить контингент в Украину и параллельно дает разрешение своему послу поздравлять Путина с "переизбранием",

– заявила Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что 20 стран-членов Европейского Союза будут бойкотировать "инаугурацию" кремлевского правителя, но семь государств пришлют своих представителей.

"И если в случае с Венгрией этому не удивляешься, но Париж откровенно разочаровывает",

– добавила политик.

Геращенко напомнила, что Франция всегда осуждала репрессии, цензуру, авторитаризм, в которых прошли "выборы" в РФ, а также их организацию на оккупированных украинских территориях. В таких условиях, подчеркнула политик, неизвестно, как можно идти на "инаугурацию убийцы".

Кроме того, Геращенко считает информацию о том, что 7 стран ЕС собираются делегировать своих представителей на церемонию, сигналом, что и Украина должна усилить свою дипломатическую работу.

"Важно, чтобы украинский МИД проснулся и призывал французских и других европейских коллег, дипломатов других стран мира не участвовать в так называемой "инаугурации" убийцы, против которого действует ордер Международного уголовного суда",

– заявила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, с чем смирился Запад по вопросу кремлевского диктатора.



