В Верховной Раде обвинили Макрона в "раздвоении личности": В чем дело

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Ткачик Олеся
Во вторник, 7 мая, в Москве должна состояться так называемая инаугурация диктатора и маньяка, серийного убийцы, виновного в гибели сотен тысяч человек и уничтожении десятков городов и поселков Владимира Путина, отметила нардеп Ирина Геращенко.
Эммануэль Макрон
По ее словам, должно быть очевидным и понятным, что прибыть на такую инаугурацию — значит легитимизировать сфальсифицированные выборы, проведенные на костях украинцев в Мариуполе и других оккупированных территориях. Путину не должны даже подавать руки, считает политик.
Нардеп подчеркнула, что 20 стран-членов Европейского Союза будут бойкотировать "инаугурацию" кремлевского правителя, но семь государств пришлют своих представителей.
Геращенко напомнила, что Франция всегда осуждала репрессии, цензуру, авторитаризм, в которых прошли "выборы" в РФ, а также их организацию на оккупированных украинских территориях. В таких условиях, подчеркнула политик, неизвестно, как можно идти на "инаугурацию убийцы".
Кроме того, Геращенко считает информацию о том, что 7 стран ЕС собираются делегировать своих представителей на церемонию, сигналом, что и Украина должна усилить свою дипломатическую работу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, с чем смирился Запад по вопросу кремлевского диктатора.
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