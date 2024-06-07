logo

BTC/USD

71209.90

ETH/USD

3810.02

LTC/USD

83.76

USD/UAH

40.80

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В Верховной Раде назвали, сколько составляет теневой рынок бронирования
commentss НОВОСТИ Все новости

В Верховной Раде назвали, сколько составляет теневой рынок бронирования

Теневый рынок бронирования от мобилизации составляет сотни миллионов долларов, заявил народный депутат Дмитрий Наталуха

сегодня, 16:06
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Народный депутат Дмитрий Наталуха отметил, что теневой рынок бронирования по разным расчетам варьируется от $700 000 000 до $2 000 000 000 в год.

В Верховной Раде назвали, сколько составляет теневой рынок бронирования

Дмитрий Наталуха

"Пример одной только Сысоенко, которая в год могла зарабатывать более миллиона долларов США на теневом бронировании, надеюсь, убедит даже самых упрямых скептиков",
– отметил политик.

По его словам, необходимо наконец-то осознать, что экономическому бронированию противостоят не какие-то мифические военные, вроде бы боящиеся, что оно сорвет им мобилизацию. Напротив, утверждает Наталуха, большинство военных якобы прекрасно понимают и логику этого инструмента, и важность экономики в войне и финансировании войска.

"Экономическому бронированию противостоит как раз полноценный коррупционный картель, зарабатывающий десятки, если не сотни миллионов долларов в месяц на теневом бронировании. И какое экономичное бронирование оставит без работы. Вот с чем и с кем мы имеем дело",
– заявил Наталуха.

По его словам, именно поэтому в Верховной Раде борются за право бизнеса самому без участия государства бронировать определенный процент критических работников из числа военнообязанных в штате.

"Это о прозрачности, предсказуемости и эффективности",
— подчеркнул нардеп и добавил, что процесс продолжается и анонсировал новости, которые будут скоро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К делу причастна бывшая народная депутат , которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины. По данным следствия, бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по профилактической медицине, организовала изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/natalukha/posts/pfbid0wUP7NC15hPU1h3oHpWSwQyvMa9e2skueGZFojuNiRDGzRPA1HRhqnCk3EbLQ7YLYl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 15:30

А може краще взяти приклад з Росії і взагалі перейти на добровільну контрактну форму та вільне пересування за межі України? Бо за економічного бронювання тіньовий ринок все одно нікуди не зникне. Дешевше буде як "не помічати" за меншу плату так і звільняти від обов'язку за різними ознаками. Якщо Україна така важлива для її нації то бажаючи стати на захист знайдуться, а якщо неважлива то навіщо витрачати ресурс? Лишилась всього 5 місяців до приходу Трампа і нацизм про це знає, тому і почувається некомфортно.


Новости

Все новости