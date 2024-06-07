В Верховной Раде назвали, сколько составляет теневой рынок бронирования

Народный депутат Дмитрий Наталуха отметил, что теневой рынок бронирования по разным расчетам варьируется от $700 000 000 до $2 000 000 000 в год.

Дмитрий Наталуха

"Пример одной только Сысоенко, которая в год могла зарабатывать более миллиона долларов США на теневом бронировании, надеюсь, убедит даже самых упрямых скептиков",

– отметил политик.

По его словам, необходимо наконец-то осознать, что экономическому бронированию противостоят не какие-то мифические военные, вроде бы боящиеся, что оно сорвет им мобилизацию. Напротив, утверждает Наталуха, большинство военных якобы прекрасно понимают и логику этого инструмента, и важность экономики в войне и финансировании войска.

"Экономическому бронированию противостоит как раз полноценный коррупционный картель, зарабатывающий десятки, если не сотни миллионов долларов в месяц на теневом бронировании. И какое экономичное бронирование оставит без работы. Вот с чем и с кем мы имеем дело",

– заявил Наталуха.

По его словам, именно поэтому в Верховной Раде борются за право бизнеса самому без участия государства бронировать определенный процент критических работников из числа военнообязанных в штате.

"Это о прозрачности, предсказуемости и эффективности",

— подчеркнул нардеп и добавил, что процесс продолжается и анонсировал новости, которые будут скоро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К делу причастна бывшая народная депутат , которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины. По данным следствия, бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по профилактической медицине, организовала изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.



