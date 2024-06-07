В Верховной Раде назвали, сколько составляет теневой рынок бронирования

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Ткачик Олеся
Народный депутат Дмитрий Наталуха отметил, что теневой рынок бронирования по разным расчетам варьируется от $700 000 000 до $2 000 000 000 в год.
Дмитрий Наталуха
По его словам, необходимо наконец-то осознать, что экономическому бронированию противостоят не какие-то мифические военные, вроде бы боящиеся, что оно сорвет им мобилизацию. Напротив, утверждает Наталуха, большинство военных якобы прекрасно понимают и логику этого инструмента, и важность экономики в войне и финансировании войска.
По его словам, именно поэтому в Верховной Раде борются за право бизнеса самому без участия государства бронировать определенный процент критических работников из числа военнообязанных в штате.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Служба безопасности Украины ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К делу причастна бывшая народная депутат , которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины. По данным следствия, бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по профилактической медицине, организовала изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.
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Ігор
сегодня, 15:30
А може краще взяти приклад з Росії і взагалі перейти на добровільну контрактну форму та вільне пересування за межі України? Бо за економічного бронювання тіньовий ринок все одно нікуди не зникне. Дешевше буде як "не помічати" за меншу плату так і звільняти від обов'язку за різними ознаками. Якщо Україна така важлива для її нації то бажаючи стати на захист знайдуться, а якщо неважлива то навіщо витрачати ресурс? Лишилась всього 5 місяців до приходу Трампа і нацизм про це знає, тому і почувається некомфортно.