В Верховной Раде дали совет НАТО, как нужно себя вести

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Ткачик Олеся
Как сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, на предстоящем саммите НАТО одной из центральных тем станет стратегия сдерживания агрессивной политики России.
Украина НАТО
Кроме того, по его словам, на саммите также будут обсуждаться вопросы помощи НАТО в защите Украины и конкретные шаги по вступлению страны в Альянс. По словам Мережко, представитель Госдепартамента США уже оказал определенную надежду, анонсируя конкретные инициативы по членству Украины в НАТО.
При этом нардеп подчеркнул, что участие в саммите, который состоится в Вашингтоне, считается исторически важным. На нем будут рассматриваться две ключевые глобальные темы: необходимость остановить российскую агрессию и ситуация в Индийско-Тихоокеанском регионе.
Председатель комитета Верховной Рады также отметил необходимость систематической военно-технической поддержки Украины от государств-членов НАТО и разработку стратегии сдерживания России для предотвращения дальнейшей агрессии.
Приглашения на саммит получат не только представители государств-членов НАТО, но и партнеры Альянса, а также страны Индийско-Тихоокеанского региона.
По мнению Мережко, чтобы минимизировать попытки со стороны РФ агрессии против стран-членов НАТО, Альянсу важно вести политику с позиции силы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленскому послали неформальный сигнал по поводу предстоящего саммита НАТО.
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