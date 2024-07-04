В Верховной Раде дали совет НАТО, как нужно себя вести

Как сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, на предстоящем саммите НАТО одной из центральных тем станет стратегия сдерживания агрессивной политики России.

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Кроме того, по его словам, на саммите также будут обсуждаться вопросы помощи НАТО в защите Украины и конкретные шаги по вступлению страны в Альянс. По словам Мережко, представитель Госдепартамента США уже оказал определенную надежду, анонсируя конкретные инициативы по членству Украины в НАТО.

При этом нардеп подчеркнул, что участие в саммите, который состоится в Вашингтоне, считается исторически важным. На нем будут рассматриваться две ключевые глобальные темы: необходимость остановить российскую агрессию и ситуация в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Председатель комитета Верховной Рады также отметил необходимость систематической военно-технической поддержки Украины от государств-членов НАТО и разработку стратегии сдерживания России для предотвращения дальнейшей агрессии.

Приглашения на саммит получат не только представители государств-членов НАТО, но и партнеры Альянса, а также страны Индийско-Тихоокеанского региона.

По мнению Мережко, чтобы минимизировать попытки со стороны РФ агрессии против стран-членов НАТО, Альянсу важно вести политику с позиции силы.

Что является одной из причин агрессивного поведения таких государств, как Россия и других потенциальных агрессоров? Проявление слабости. Поэтому очень важно вести политику с позиции силы. В этом случае очень важно, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к НАТО, и это минимизирует возможности агрессивного поведения России. Но кроме того, есть еще вопрос более глобального характера. Речь идет о том, что ООН как система глобальной безопасности не сработала. Совбез ООН оказался не в состоянии защитить Украину и предотвратить агрессию. Поэтому необходимы соответствующие изменения на уровне глобальной системы безопасности, включая реформу Организации Объединенных Наций”, — подытожил Александр Мережко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленскому послали неформальный сигнал по поводу предстоящего саммита НАТО.



