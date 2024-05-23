В Верховной Раде бьют тревогу: Украина может потерять миллионы граждан

Как заявила Ирина Фриз, Украина либо потеряет миллионы граждан за границей, которые будут отказываться от гражданства, либо будут судиться с государством в ЕСПЧ.

Мобилизация в Украине

По ее словам, сегодня во время заседания Комитета нацбезопасности, обороны и разведки она подняла этот вопрос, нуждающийся в немедленной реакции правительства для устранения противоправной нормы в их постановлении 563.

Фриз рассказала, что с 16 мая Кабинет Министров Украины принял постановление №563, согласно которому лица, которые были сняты официально с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня. вступление в силу постановления стать на военный учет путем личного прибытия в районные (городские) ТЦК и СП, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору.

По словам нардепа, для того чтобы гражданин/гражданка имели право на выбытие за пределы Украины на постоянное проживание, они должны пройти определенное количество процедур, а именно:

1. Получить справку от Государственной миграционной службы Украины о праве такого выезда

2. Согласно п. 4 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в военное время, с согласия руководителя ТЦК и СП получить штамп в военно-учетный документ о снятии с военного учета.

При этом, добавляет нардеп, Кабинет Министров, несмотря на нормы здравого смысла, несмотря на процедуры, которые же предварительно сам и принял, решает, что может разрушать правовое поле и создавать противозаконные волюнтаризские механизмы.

"Представим, лицо уехало 1-5-7-10 лет назад (срок не важен в данном контексте), оно сделало это полностью официально с соблюдением всех законов и нормативных актов Украины. По прибытию начинает новую жизнь. И тут, в один момент Правительство его государства решает, что это лицо в течение 30 дней должно все покинуть, и вернуться в Украину в районный ТЦК для взятия на учет",

– подчеркнула Фриз.

По ее словам, вместо принятия этой ложной и противоправной нормы в постановлении, на котором якобы настоял МИД, Правительство должно сделать все возможное для предоставления возможности украинцам за рубежом обновить свои данные, в том числе и с помощью приложения "Резерв+".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны рассказали об основных вопросах, которые волнуют украинцев по поводу работы приложения "Резерв+".