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В Верховной Раде бьют тревогу: Украина может потерять миллионы граждан

Украина может потерять миллионы граждан, которые начнут отказываться от гражданства, таким заявлением шокировала нардеп Ирина Фриз. Также она не исключила, что украинцы начнут массово подавать иски в Европейский суд

сегодня, 16:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявила Ирина Фриз, Украина либо потеряет миллионы граждан за границей, которые будут отказываться от гражданства, либо будут судиться с государством в ЕСПЧ.

В Верховной Раде бьют тревогу: Украина может потерять миллионы граждан

Мобилизация в Украине

По ее словам, сегодня во время заседания Комитета нацбезопасности, обороны и разведки она подняла этот вопрос, нуждающийся в немедленной реакции правительства для устранения противоправной нормы в их постановлении 563.

Фриз рассказала, что с 16 мая Кабинет Министров Украины принял постановление №563, согласно которому лица, которые были сняты официально с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня. вступление в силу постановления стать на военный учет путем личного прибытия в районные (городские) ТЦК и СП, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору.

По словам нардепа, для того чтобы гражданин/гражданка имели право на выбытие за пределы Украины на постоянное проживание, они должны пройти определенное количество процедур, а именно:

1. Получить справку от Государственной миграционной службы Украины о праве такого выезда

2. Согласно п. 4 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в военное время, с согласия руководителя ТЦК и СП получить штамп в военно-учетный документ о снятии с военного учета.

При этом, добавляет нардеп, Кабинет Министров, несмотря на нормы здравого смысла, несмотря на процедуры, которые же предварительно сам и принял, решает, что может разрушать правовое поле и создавать противозаконные волюнтаризские механизмы.

"Представим, лицо уехало 1-5-7-10 лет назад (срок не важен в данном контексте), оно сделало это полностью официально с соблюдением всех законов и нормативных актов Украины. По прибытию начинает новую жизнь. И тут, в один момент Правительство его государства решает, что это лицо в течение 30 дней должно все покинуть, и вернуться в Украину в районный ТЦК для взятия на учет",
– подчеркнула Фриз.

По ее словам, вместо принятия этой ложной и противоправной нормы в постановлении, на котором якобы настоял МИД, Правительство должно сделать все возможное для предоставления возможности украинцам за рубежом обновить свои данные, в том числе и с помощью приложения "Резерв+".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны рассказали об основных вопросах, которые волнуют украинцев по поводу работы приложения "Резерв+".




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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid02PjJqsgzF27Dv88jaAfYcZib9HTPYNq2RngHmMS237iR1ZBEgRDxeYrZeN4gGiC6Ml
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