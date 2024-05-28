В Украине ввели штрафы за нюдсы: какая сумма наказания

В принятом 22 мая законе Верховной Радой введенны изменения в Кодекс об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции. Таким образом, за отправку в мессенджерах сообщений сексуального характера с унизительным смыслом можно получить штраф до 2720 гривен.



В Украине ввели штрафы за сексуальное домогательство. Фото из открытых источников

Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 173-7, которая предусматривает наказание за сексуальное домогательство, в частности сюда входит умышленное совершение оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, которые могут выражаться как вербально, так и не вербально.

Сюда также входят оскорбления с использованием электронных коммуникаций, то есть пересылка изображений сексуального характера, которые могут оскорбить лицо, которому оно направлено.

В случае доказывания вины за такие действия можно получить штраф от 1360 до 2720 гривен. Альтернативой штрафа могут стать 20-40 часов общественных работ или исправительные работы на срок до одного месяца с вычетом 20% заработка.

Кроме статьи 173-7 за сексуальное домогательство, Кодекс об административных правонарушениях дополнили еще несколькими новыми статьями, в том числе 173-6 о совершении насилия по признаку пола. Эта статья предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен за совершение насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера против конкретного лица из-за его принадлежности к определенному полу или стереотипным представлениям о социальных ролях женщины или мужчины в обществе.

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