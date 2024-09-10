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Главная Новости Политика Украины 2024 Народный депутат предлагает Украине нанести удар по Ирану
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Народный депутат предлагает Украине нанести удар по Ирану

Иран продолжает поставлять оружие в Россию для войны в Украине. Народный депутат предлагает нанести удар по союзнику РФ.

сегодня, 17:55
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в Тегеране Украину не воспринимают, поэтому предложил оценить возможность нанести удар по Ирану. По его словам, Украина может последовать примеру Израиля, который осуществляет подобные удары.

Народный депутат предлагает Украине нанести удар по Ирану

В Украине призвали нанести удар по Ирану. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram отреагировал на очередные поставки оружия с Ирана в Россию и указывает на возможность рассмотреть удар по союзнику РФ.

"А не имеем ли мы права ударить по Ирану? Иран союзник россии. Передает оружие. Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают. Может, как-то пришло время напомнить?", – пишет нардеп.

Гончаренко призвал сформировать соответствующие учреждения для анализа Ирана и искать агентов внутри ближневосточной страны, которые могли бы работать на Украину.

"Плюс, думаю, нужно срочно формировать центр изучения и анализа Ирана. Ну и начинать находить там агентуру. Как-то серьезно надо все воспринимать", — добавил Гончаренко.

В СМИ появилась информация о поставках баллистических ракет из Ирана в Россию. Иран официально не подтверждает информацию, а спикер Кремля Дмитрий Песков не опроверг заявления указав, что Россия "видела сообщение" о поставках иранского оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Лондон заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана за баллистические ракеты в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на санкции США в отношении Ирана за поставки оружия в РФ и призвали снять ограничения на дальнобойное оружие.

Также "Комментарии" писали о подтверждении ЕС, что Иран передал России свои ракеты для ударов по Украине.



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