Народный депутат предлагает Украине нанести удар по Ирану

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в Тегеране Украину не воспринимают, поэтому предложил оценить возможность нанести удар по Ирану. По его словам, Украина может последовать примеру Израиля, который осуществляет подобные удары.



В Украине призвали нанести удар по Ирану. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram отреагировал на очередные поставки оружия с Ирана в Россию и указывает на возможность рассмотреть удар по союзнику РФ.

"А не имеем ли мы права ударить по Ирану? Иран союзник россии. Передает оружие. Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают. Может, как-то пришло время напомнить?", – пишет нардеп.

Гончаренко призвал сформировать соответствующие учреждения для анализа Ирана и искать агентов внутри ближневосточной страны, которые могли бы работать на Украину.

"Плюс, думаю, нужно срочно формировать центр изучения и анализа Ирана. Ну и начинать находить там агентуру. Как-то серьезно надо все воспринимать", — добавил Гончаренко.

В СМИ появилась информация о поставках баллистических ракет из Ирана в Россию. Иран официально не подтверждает информацию, а спикер Кремля Дмитрий Песков не опроверг заявления указав, что Россия "видела сообщение" о поставках иранского оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Лондон заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана за баллистические ракеты в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на санкции США в отношении Ирана за поставки оружия в РФ и призвали снять ограничения на дальнобойное оружие.

Также "Комментарии" писали о подтверждении ЕС, что Иран передал России свои ракеты для ударов по Украине.