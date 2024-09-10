Народный депутат предлагает Украине нанести удар по Ирану

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Slava Kot
Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в Тегеране Украину не воспринимают, поэтому предложил оценить возможность нанести удар по Ирану. По его словам, Украина может последовать примеру Израиля, который осуществляет подобные удары.
В Украине призвали нанести удар по Ирану. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram отреагировал на очередные поставки оружия с Ирана в Россию и указывает на возможность рассмотреть удар по союзнику РФ.
Гончаренко призвал сформировать соответствующие учреждения для анализа Ирана и искать агентов внутри ближневосточной страны, которые могли бы работать на Украину.
В СМИ появилась информация о поставках баллистических ракет из Ирана в Россию. Иран официально не подтверждает информацию, а спикер Кремля Дмитрий Песков не опроверг заявления указав, что Россия "видела сообщение" о поставках иранского оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Лондон заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана за баллистические ракеты в РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на санкции США в отношении Ирана за поставки оружия в РФ и призвали снять ограничения на дальнобойное оружие.
Также "Комментарии" писали о подтверждении ЕС, что Иран передал России свои ракеты для ударов по Украине.
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