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В Украине отреагировали на выдачу ордера на арест Шойгу и Герасимова

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк прокомментировали ордер на арест Шойгу и Герасимова от МУС.

25 июня 2024, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Международный уголовный суд (МУС) принял решение, которым выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Этот шаг прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В Украине отреагировали на выдачу ордера на арест Шойгу и Герасимова

Ордер на арест помимо Путина получили Шойгу и Герасимов. Фото из открытых источников

МУС подозревает Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в совершении военных преступлений в Украине. Приказы касаются ударов России по гражданским объектам, энергетической инфраструктуре, вреда гражданским лицам, а также преступления против человечности.

"Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность. Важное решение. Все ответят за зло", — отреагировал Ермак на объявление МУС о выдаче ордеров.

Вице-спикер Верховной Рады Олена Кондратюк заявила, что Украина поддерживает решение МУС, а военные преступники будут наказаны.

"Поддерживаем выдачу этих ордеров. Международная уголовная ответственность и правосудие рано или поздно догонят каждого российского военного преступника!", — заявила Кондратюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент призвал МУС выдать ордер на белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за его участия в войне в Украине. Кроме того, бывший президент Монголии требовал арестовать Лукашенко, когда тот приехал в столицу страны.

Также "Комментарии" писали о прокуроре Международного уголовного суда, который подал запрос на ордер для лидеров Хамаса, а также на политическое и военное руководство Израиля. Такие сообщения встретили резкую критику в Израиле, где заявили, что такими действиями МУС приравнивает преступления террористов к действиям израильской армии.



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