В Украине отреагировали на выдачу ордера на арест Шойгу и Герасимова

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Slava Kot
Международный уголовный суд (МУС) принял решение, которым выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Этот шаг прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ордер на арест помимо Путина получили Шойгу и Герасимов. Фото из открытых источников
МУС подозревает Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в совершении военных преступлений в Украине. Приказы касаются ударов России по гражданским объектам, энергетической инфраструктуре, вреда гражданским лицам, а также преступления против человечности.
Вице-спикер Верховной Рады Олена Кондратюк заявила, что Украина поддерживает решение МУС, а военные преступники будут наказаны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент призвал МУС выдать ордер на белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за его участия в войне в Украине. Кроме того, бывший президент Монголии требовал арестовать Лукашенко, когда тот приехал в столицу страны.
Также "Комментарии" писали о прокуроре Международного уголовного суда, который подал запрос на ордер для лидеров Хамаса, а также на политическое и военное руководство Израиля. Такие сообщения встретили резкую критику в Израиле, где заявили, что такими действиями МУС приравнивает преступления террористов к действиям израильской армии.
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