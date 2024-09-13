В Украине отреагировали на мирный план Трмпа и предложили ему план для Мексики

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Ткачик Олеся
Бывший посол Украины США Валерий Чалый опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что у Соединенных Штатов есть реальная проблема безопасности на южной границе. Там контрабандисты, проводники незаконных мигрантов и наркокурьеры – это действительно уже системная угроза, которая должна быть преодолена, но что-то никак не удается.
США и Украина
В публикации говорится, что решение лучше видится на расстоянии, без углубления во все базовые проблемы и детали.
В частности, предлагается немедленно остановиться – никаких новых стен, укреплений, сеток на линии разграничения. Далее, по его словам, следует согласиться, что США не присоединяются к каким-либо союзам, целью которых является безопасность от наркоторговли и незаконной миграции.
При этом все расходы и компенсации берут на себя Мексика и Китай. И пусть заплатит также ЕС, потому что они еще за НАТО не рассчитались.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что соратник Трампа Ди Вэнс обнародовал детали "мирного плана" по Украине.
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