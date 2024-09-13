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В Украине отреагировали на мирный план Трмпа и предложили ему план для Мексики

После того, как Ди Вэнс рассказал, что Трамп в случае своего президентства готовит Украине, ему предложить «мирный план» по улучшению отношений с Мексикой

сегодня, 10:51
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Ткачик Олеся

Бывший посол Украины США Валерий Чалый опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что у Соединенных Штатов есть реальная проблема безопасности на южной границе. Там контрабандисты, проводники незаконных мигрантов и наркокурьеры – это действительно уже системная угроза, которая должна быть преодолена, но что-то никак не удается.

В Украине отреагировали на мирный план Трмпа и предложили ему план для Мексики

США и Украина

В публикации говорится, что решение лучше видится на расстоянии, без углубления во все базовые проблемы и детали.

"Некоторым после ознакомления с очередным планом мира с российскими преступниками за 24 часа не терпится также предложить партнерам простой и быстрый план решения их проблемы", — говорится в публикации

В частности, предлагается немедленно остановиться – никаких новых стен, укреплений, сеток на линии разграничения. Далее, по его словам, следует согласиться, что США не присоединяются к каким-либо союзам, целью которых является безопасность от наркоторговли и незаконной миграции.

"Все накопленные запасы фентанила, метамфетамина и прекурсоров MDMA сложить перед глубокой ямой рядом со штабквартирой ООН, где пройдет окончательная торжественная их закачка с участием глав Китая, Мексики, США и российского режима (ввиду заявления официального Кремля, без их участия, в частности информационного влияния такой поддержки этого плана в США не было бы)", — говорится в плане.

При этом все расходы и компенсации берут на себя Мексика и Китай. И пусть заплатит также ЕС, потому что они еще за НАТО не рассчитались.

"Если на такой план не согласятся, то… Как не согласятся? Все хотят мира и покоя! Да, конечно же, все будут рады! Остается только решить единственный вопрос: как такой "прекрасный" план заставить выполнять наркобаронов и контрабандистов?!" – говорится в публикации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что соратник Трампа Ди Вэнс обнародовал детали "мирного плана" по Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hSiFnDMDt4WLXHq47nsTTmU3g5KoW6xtnwUNTzjWZjkmQSTw4fDLxGrZjPN2Xf7Ql&id=100003056659575
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