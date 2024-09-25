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В Украине хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок: в чем опасность для армии

В Украине планируют ликвидировать Агентство оборонных закупок, якобы этого требуют стандарты НАТО

сегодня, 11:39
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Ткачик Олеся

В Украине хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок, который является самым главным органом по обеспечению войск боеприпасами, техникой и т.д. Недавно созданный и уже показал интересные результаты, отметил военный Игорь Луценко.

В Украине хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок: в чем опасность для армии

Игорь Луценко

"Почему назревает такое решение? Вероятно, потому что хотят вернуть старую схему работы. Когда закупки необходимого для ВСУ происходят в основном из-за специмпортеров — уполномоченных государством фирм по закупке чувствительной продукции. Раньше именно они как посредники поставляли до 70% всех товаров, которые брало Агентство", — отметил Луценко.

По его информации, в текущем году Агентство, во-первых, уменьшило их долю в своих контрактах до 18%. Во-вторых, стала сама напрямую покупать за границей (23% закупок). И, что главное, большую часть бюджета – почти 60% – перебросило на внутренний рынок.

"Это почти революция, с нуля до 60%! К тому же, доля посредников в импортных контрактах Агентства упала с 80% до 40%. Кто раньше контролировал специмпортеров? Пожалуй, те же люди, которые саботировали отечественное производство снарядов, мин, патронов и т.д. Потому что завозить из-за границы было проще и зарабатывать проще. И, конечно, терпеть такое наступление на позиции своих кормушек они не хотят", — считает Луценко.

Ликвидацию, говорит военный, предлагают осуществить путем присоединения к другому органу, закупающему "гражданскую" продукцию для ВСУ — Государственному оператору тыла, имеющему в несколько раз меньший штат, занимающемуся на порядок менее критическим для армии вещам, имеющим меньшие бюджеты. Такое решение якобы объясняют стандартами НАТО, но это прямое вранье — натовские представители здесь наоборот, выступают за усиление Агентства.

"Имею симпатию к Агентству, потому что именно она начала закупать тот перечень дронов, который отказывалось раньше приобрести Минобороны и который так нуждалась в армии", — добавил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о влиянии войны на рынок оружия.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid022J9nA6LogrSfKzBEMgem8TaSz22SeAq1o9HDzgdcznitxYDW2rSaDB8knv2tZzil
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