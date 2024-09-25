В Украине хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок: в чем опасность для армии

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Ткачик Олеся
В Украине хотят ликвидировать Агентство оборонных закупок, который является самым главным органом по обеспечению войск боеприпасами, техникой и т.д. Недавно созданный и уже показал интересные результаты, отметил военный Игорь Луценко.
Игорь Луценко
По его информации, в текущем году Агентство, во-первых, уменьшило их долю в своих контрактах до 18%. Во-вторых, стала сама напрямую покупать за границей (23% закупок). И, что главное, большую часть бюджета – почти 60% – перебросило на внутренний рынок.
Ликвидацию, говорит военный, предлагают осуществить путем присоединения к другому органу, закупающему "гражданскую" продукцию для ВСУ — Государственному оператору тыла, имеющему в несколько раз меньший штат, занимающемуся на порядок менее критическим для армии вещам, имеющим меньшие бюджеты. Такое решение якобы объясняют стандартами НАТО, но это прямое вранье — натовские представители здесь наоборот, выступают за усиление Агентства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о влиянии войны на рынок оружия.
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