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В Украине хотят легализовать дезертирство: о чем идет речь

ВР хочет освободить дезертиров от ответственности

сегодня, 09:57
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Ткачик Олеся

Во вторник, 8 октября, народные депутаты безотлагательно рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект 12095 авторства председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александра Завитневича, который фактически освобождает от ответственности дезертиров. В частности, согласно законопроекту военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается.

В Украине хотят легализовать дезертирство: о чем идет речь

ВСУ

При этом, как заявила нардеп Марьяна Безуглая, Завитневич просто хочет легализовать дезертирство.

"Одно дело – дать раз шанс людям после СЗЧ вернуться, хотя даже это сомнительная история", — отметила нардеп.

По ее мнению, это позор, когда дезертирам продолжают военную службу, возобновляют выплаты и обеспечение продовольствием, вещами, льготами и социальными гарантиями. Кроме того, подчеркнула нардеп, начатые уголовные производства в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части и добровольно прибывших, не является основанием для отказа в продлении военной службы и действия их контракта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что инициативу народных депутатов раскритиковал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, "популизм и дебилизм – два фактора, которые очень часто руководят принятием решений в Украине". По его мнению, инициатива ВР не решит проблем с не очень умными и некомпетентными командирами. Так же, как и вопросы переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротации и отдыха. Конкретно эта инициатива лишь породит увеличение случаев дезертирства и СЗЧ (самовольное оставление части) в разы, негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя, считает Жорин.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0ER8DEg8WeYyUih7B6c1wYjWWTranCzqUGVP3r4ekfKRRA7DSrk2o2otRKNxgJZ1el
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