В Украине хотят легализовать дезертирство: о чем идет речь

Во вторник, 8 октября, народные депутаты безотлагательно рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект 12095 авторства председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александра Завитневича, который фактически освобождает от ответственности дезертиров. В частности, согласно законопроекту военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается.

ВСУ

При этом, как заявила нардеп Марьяна Безуглая, Завитневич просто хочет легализовать дезертирство.

"Одно дело – дать раз шанс людям после СЗЧ вернуться, хотя даже это сомнительная история", — отметила нардеп.

По ее мнению, это позор, когда дезертирам продолжают военную службу, возобновляют выплаты и обеспечение продовольствием, вещами, льготами и социальными гарантиями. Кроме того, подчеркнула нардеп, начатые уголовные производства в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части и добровольно прибывших, не является основанием для отказа в продлении военной службы и действия их контракта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что инициативу народных депутатов раскритиковал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, "популизм и дебилизм – два фактора, которые очень часто руководят принятием решений в Украине". По его мнению, инициатива ВР не решит проблем с не очень умными и некомпетентными командирами. Так же, как и вопросы переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротации и отдыха. Конкретно эта инициатива лишь породит увеличение случаев дезертирства и СЗЧ (самовольное оставление части) в разы, негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя, считает Жорин.



