В Украине беспощадно раскритиковали поющего экс-президента: в чем дело

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Ткачик Олеся
Во времена президентства Виктора Ющенко, сейчас снявшего клип о сборе денег на ВСУ, возможно, обычные украинцы и подумать о войне с Россией не могли. Впрочем, говорит политтехнолог Сергей Гайдай, Виктор Андреевич любил говорить, что если Родина-мать на днепровских склонах с мечом и щитом смотрит не на запад, а на Москву – нас ждет война с россиянами.
Виктор Ющенко
Именно поэтому эксперт не понимает, что мешало тогда Ющенко отменить автономию Крыма, ввести репатриацию татар и образовать татарскую автономию как противовес российскому сепаратизму.
Также Гайдай не понимает и то, что мешало Ющенко максимально сохранить постсоветский потенциал украинской армии – авиацию, ракеты, финансировать новые разработки ракет и оружия, строить флот, передислоцировать воинские части с запада на восточные рубежи и укреплять восточные границы и начать превращать армию в профессиональную и контракта по стандартам НАТО.
По его словам, еще больше вопросов возникает к бывшему президенту Петру Порошенко, тоже занимающегося волонтерством.
Зато, добавил эксперт, деньги граждан собираются и экс-президенты теперь почетные волонтеры.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ради ВСУ Виктор Ющенко даже спел .
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