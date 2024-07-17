В Украине беспощадно раскритиковали поющего экс-президента: в чем дело

Во времена президентства Виктора Ющенко, сейчас снявшего клип о сборе денег на ВСУ, возможно, обычные украинцы и подумать о войне с Россией не могли. Впрочем, говорит политтехнолог Сергей Гайдай, Виктор Андреевич любил говорить, что если Родина-мать на днепровских склонах с мечом и щитом смотрит не на запад, а на Москву – нас ждет война с россиянами.

Виктор Ющенко

Именно поэтому эксперт не понимает, что мешало тогда Ющенко отменить автономию Крыма, ввести репатриацию татар и образовать татарскую автономию как противовес российскому сепаратизму.

Также Гайдай не понимает и то, что мешало Ющенко максимально сохранить постсоветский потенциал украинской армии – авиацию, ракеты, финансировать новые разработки ракет и оружия, строить флот, передислоцировать воинские части с запада на восточные рубежи и укреплять восточные границы и начать превращать армию в профессиональную и контракта по стандартам НАТО.

"К сожалению именно при Ющенко масштабы разрушения армии и распродажи армейского имущества и оружия были самыми большими", — подчеркнул эксперт.

По его словам, еще больше вопросов возникает к бывшему президенту Петру Порошенко, тоже занимающегося волонтерством.

"Война уже шла. Где фортификация по всей восточной и северной границе, тысячи танков "Оплот", которые мог изготовить Харьковский завод им Малышева, украинская ракетная программа на базе "Южмаша" и КБ "Луч", разработка и закупка систем ПВО, патронные и снарядные заводы в Закарпатье, защищенные склады боеприпасов вместо лежавших под открытым небом и взлетавших от подрыва российскими ДРГ", — отметил Гайдай и добавил, что переход армии на профессиональную основу по стандартам НАТО тоже не состоялся.

Зато, добавил эксперт, деньги граждан собираются и экс-президенты теперь почетные волонтеры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ради ВСУ Виктор Ющенко даже спел .



