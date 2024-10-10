В «Слуге народа» назревает скандал: на Шуляк посыпались громкие обвинения

В партии "Слуга народа" назревает скандал. Как пишет издание LB со ссылкой на свои источники в партии, глава политсилы Елена Шуляк созвала совещание в Офисе Президента с руководителями региональных организаций для обсуждения ситуации в партии. Однако несколько из них решили проигнорировать это мероприятие. Два собеседника сообщили LB, что не видят смысла в общении с Шуляк, поскольку подозревают ее в создании новой политической силы вместе с бывшим вице-премьером Александром Кубраковым и экс-главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом.

Елена Шуляк

Один из влиятельных народных депутатов партии подтвердил изданию, что не все приглашенные пришли на встречу из-за недоверия к Шуляк. По его словам, в партии известно о совместном проекте с Кубраковым и Найемом, который начали с регистрации благотворительного фонда.

Руководитель одной из региональных ячеек, сознательно не пришедший на совещание, обвинил Шуляк в "ударе в спину" партии. По его словам, якобы многие считают Шуляк предательницей из-за того, что она не голосовала за назначение Алексея Кулебы вице-премьером, но хвалила Кубракова.

Депутаты, согласившиеся прокомментировать ситуацию, сделали это исключительно анонимно. По их словам, Шуляк использует ресурсы "Слуги народа" для построения новой политической силы, что вызвало возмущение в партийных кругах, особенно после скандала с градостроительным законом.

Елена Шуляк, отвечая на вопрос LB, назвала эти слухи безосновательными и заверила, что все ее усилия сосредоточены на победе Украины, а не создании новых политических проектов.

На информацию о том, что Шуляк якобы создает партию, отреагировал в телеграмме политолог Виктор Андрусив.

"У истории действительно ироническое чувство юмора. Помните такую Лену Шуляк? Ну, что хотела во время войны монополизировать восстановление, мочила наше волонтерское движение Добробат и еще в июне этого года планировала индустриальный парк в Покровске открывать. Так вот, будучи председателем партии Слуга народа она начала создавать новую партию с Кубраковым и Наемом "Мы строим Украину". Слово грабим лучше бы соответствовало сущности", — отметил Андрусов.

При этом он добавляет, что Шуляк за последние три года якобы "кучу правильных людей в ОП обвинила, что они строят политические партии – конкуренты Слуги народа".

Впрочем, говорит эксперт, с тех пор не возникло ни одной новой партии, а единую новую партию начала строить глава партии президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шуляк назвала населенные пункты, которые, очевидно, не удастся восстановить после войны.



