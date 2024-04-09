В Раде считают, что КС должен поставить точку в вопросе дальнейшего президентства Зеленского

Конституционный суд должен разъяснить нормы по каденции президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истекает 20 мая 2024 года, в условиях объявленного военного положения. Соответствующее мнение озвучил народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Народный депутат Георгий Мазурашу

По его словам, вполне ожидаемо, что в связи с истечением срока полномочий Владимира Зеленского, в украинском политикуме уже готовятся к следующим президентским выборам.

"Политика же предполагает в том числе "игру заявлений". Кого удивляет, что в конце 5-летнего срока президентства активизируются оппоненты и вероятные кандидаты на следующих выборах? В общем, говорят, что подготовка к следующим начинается сразу после объявления результатов текущих выборов", — сказал он, комментируя заявления бывшего президента Петра Порошенко о намерении баллотироваться на новых выборах.

Другое дело, что в украинских реалиях сложно сказать, когда будут выборы президента, обратил внимание Мазурашу.

"Если вокруг парламентских выборов меньше качают, потому что в Конституции прямо написано, что полномочия Рады продолжаются до вступления в каденцию следующего созыва, избранного после завершения военного положения, то вокруг президентских, по всей видимости, ведутся политические игры. В Конституции указано, что президент исполняет обязанности до вступления в должность следующего избранного. Так получается, что после того, как истечет 5-летний срок президентства Зеленского, он превратится в исполняющего обязанности президента?", — задаёт депутат риторический вопрос.

Нардеп рассказал, что подготовил представление в Конституционный суд с просьбой разъяснить эти нормы по каденции президента, чтобы оставить меньше места для разного рода манипуляций и информатак. Однако не разместив его в СЭДО для сбора подписей коллег, поскольку узнал, что Офис президента намерен направить такое же конституционное представление.

"В любом случае, выборы во время военного положения проводить нельзя, по действующему законодательству. Поэтому всем желающим побыстрее увидеть в Украине выборы (Президента и парламента), стоит сконцентрировать усилия на скорейшем возвращении нашей страны в мирную жизнь", — добавил он.

Мазурашу напомнил, что Зеленский во время избирательной кампании заявлял, что идет только на один президентский срок.

"Недавно было уточняющее заявление, что если по завершении войны, он точно не собирается баллотироваться повторно. А во время войны не может покинуть страну, потому что это будет как бегство. Это, кстати, снимает вопрос возможного исполнения обязанностей президента спикером. Наверное, на Банковой такой вариант не считают возможным или целесообразным", – добавил он.

Ротации в ОП парламентарий связывает с тем, что некоторые чиновники недостаточно хорошо выполняли свои обязанности.

"Возможно, есть и другие причины, о которых можно только догадываться, или выстраивать разные предположения. Это может быть связано и с внутренними политическими "нюансами", и с внешним влиянием, во что бы то ни стало", — добавил он.

Парламентарий отметил, что следующим президентом Украины должен стать доброволец, который прошел через войну, ранение, восстановление и имеет репутацию честного порядочного человека.

"На какие изменения хода событий мы можем надеяться с такими политическими традициями?.. Предыдущий (Петр Порошенко – прим. ред.) собирался за дни или часы завершить АТО (на самом деле это была уже война). Действующий гарант говорил, что готов договариваться хоть с "чёртом лысым", чтобы не убивали людей, и что? Как отмечают избиратели, сам себе запретил говорить с тем "чертом". Теперь мы должны выбрать того, кто пообещает договориться "с чертом лысым" и закончить войну через несколько часов или дней? Хотя у нас люди, к сожалению, достаточно податливы манипулятивным воздействиям, поэтому могут выбрать с любыми хорошими обещаниями", — подытожил он.