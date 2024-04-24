В Раде прокомментировали решение по консульским услугам. Вызовут представителей МИД «на ковер»

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и разведки хочет получить объяснения от МИД по поводу решения о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста, начиная с 23 апреля, сообщила Соломия Бобровская. Именно поэтому, по ее словам, представители министерства будут вызваны на заседание комитета.

Соломия Бобровская

Народный депутат рассказала, что во время обсуждения законопроекта о мобилизации министерство вело себя пассивно, его представители не приходили на заседание профильного комитета. Теперь же в МИДе приняли решение, которое не обсуждали с народными депутатами.

При этом Бобровская считает ограничение доступа мужчин к консульским услугам – полузаконным решением, которое должно было бы вступить в силу почти через три месяца.

По ее словам, закон о мобилизации вступает в силу 18 мая. После этого у мужчин 60 дней для того, чтобы обновить свои данные в ТЦК. Только после этого срока можно было бы говорить об ограничениях для мужчин за границей.

При этом Бобровская утверждает, что изменения, касающиеся мобилизации, народные депутаты принимали не для того, чтобы запретить консульские действия, а создать возможность для максимального количества мужчин стать на военный учет. По словам политика, таким образом нардепы хотели бы увидеть, каков ресурс в Украине, а также за ее пределами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 23 апреля находящимся за рубежом украинским мужчинам ограничили доступ к предоставлению консульских услуг. Они могут испытывать проблемы, если действие их загранпаспорта завершается.