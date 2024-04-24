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Главная Новости Политика Украины 2024 В Раде прокомментировали решение по консульским услугам. Вызовут представителей МИД «на ковер»
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В Раде прокомментировали решение по консульским услугам. Вызовут представителей МИД «на ковер»

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и разведки планирует вызвать представителей МИД по поводу скандала, возникшего вокруг ограничения доступа мужчин к предоставлению консульских услуг, сообщила в эфире «Радио Свобода» Соломия Бобровская

сегодня, 13:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и разведки хочет получить объяснения от МИД по поводу решения о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста, начиная с 23 апреля, сообщила Соломия Бобровская. Именно поэтому, по ее словам, представители министерства будут вызваны на заседание комитета.

В Раде прокомментировали решение по консульским услугам. Вызовут представителей МИД «на ковер»

Соломия Бобровская

Народный депутат рассказала, что во время обсуждения законопроекта о мобилизации министерство вело себя пассивно, его представители не приходили на заседание профильного комитета. Теперь же в МИДе приняли решение, которое не обсуждали с народными депутатами.

При этом Бобровская считает ограничение доступа мужчин к консульским услугам – полузаконным решением, которое должно было бы вступить в силу почти через три месяца.

По ее словам, закон о мобилизации вступает в силу 18 мая. После этого у мужчин 60 дней для того, чтобы обновить свои данные в ТЦК. Только после этого срока можно было бы говорить об ограничениях для мужчин за границей.

При этом Бобровская утверждает, что изменения, касающиеся мобилизации, народные депутаты принимали не для того, чтобы запретить консульские действия, а создать возможность для максимального количества мужчин  стать на военный учет. По словам политика, таким образом нардепы хотели бы увидеть, каков ресурс в Украине, а также за ее пределами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с 23 апреля находящимся за рубежом украинским мужчинам ограничили доступ к предоставлению консульских услуг. Они могут испытывать проблемы, если действие их загранпаспорта завершается.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-bobrovska-komitet-mzs-konsulski-posluhy/32918594.html
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Обсуждения

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Олександр

сегодня, 15:04

Зашевелилися наші можновладці бо своїх дітей повідправляли за кордон на збереження а тепер прийдеться останнім обновлювати свої дані в ТЦК, а відповідно зявиться в доступі до ЗМІ список дітей-недоїдашок та прізвища їхніх батьків, це по-перше, а по-друге, чому не приходили представники МІДа до ВР на обговорення бо ці ініціативи відразу були б заблоковані нашими народними обранцями так як ця ідея обмежила б свободи їхніх дітей-недоїдашок в красивому житті за кордоном, а це не входило в їхні плани.

Олександр

сегодня, 14:06

"спiхуни", полiтичнi iмпотенти при владi. Якби не люди, то здали б краiну гамузом, ще на початку вiйни. Люди в нас кращi за владу. Eдине, що е загадково, чому таких постiйно обирають?


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