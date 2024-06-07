В правительстве придумали, как экономить электроэнергию: какие ограничения введут

Все органы государственной власти получили задачу снизить потребление электроэнергии, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

По его информации, энергосистема целостна, однако она все еще имеет значительный дефицит. Это, подчеркнул глава правительства, означает, что Украина может производить меньше электроэнергии, чем потребляет. Чтобы улучшить ситуацию, правительство работает по двум направлениям: восстанавливает и расширяет генерацию, а также уменьшает потребление, заявил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что сейчас принимается решение о понижении потребления электроэнергии органами государственной власти. То есть, говорит он, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров и наружного освещения построек и прилегающей территории. Кроме того, правительство рекомендовало правоохранительным органам, судам и другим государственным учреждениям принять аналогичные меры. Также, добавил Шмыгаль, местным властям рекомендовали ограничить уличное освещение.

Глава правительства также призвал бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не является критически важным для производственного процесса. По его словам, исключением могут быть только кондиционеры в больницах и предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко сообщил , что с субботы 8 июня в Украине будет введен новый порядок отключений электроэнергии, чтобы у граждан было больше часов со светом.



