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В правительстве назвали единственный механизм, который заставит Россию завершить войну

Россия не способна участвовать в конструктивных переговорах, считает вице-премьер Ольга Стефанишиная. При этом она полагает, что Глобальный саммит мира сможет помочь завершить войну

сегодня, 16:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению вице-премьера Ольги Стефанишиной, Глобальный саммит мира сможет помочь завершить войну в Украине.

В правительстве назвали единственный механизм, который заставит Россию завершить войну

Ольга Стефанишина

Кроме того, она подчеркнула, что Глобальный саммит мира станет первой платформой, способствующей завершению войны в Украине, однако в будущем формат встреч лидеров может быть изменен.

По словам Стефанишиной, эта встреча станет первой официальной площадкой для обсуждения восстановления мира в Украине. То есть, говорит чиновница, идет речь о начале большого политического процесса для завершения войны. Безусловно, добавляет она, будут определенные изменения и уже была анонсирована возможность следующей встречи в одной из арабских стран.

После заседания Совета Украина-НАТО Стефанишина услышала подтверждение преданности всех союзников по этой конференции. Она называет Саммит мира единственным новым инструментом, позволяющим завершить войну, не связывая себя конвенционными механизмами.

Что касается возможного участия России в предстоящих саммитах, Стефанишина отметила, что сейчас важно сосредоточиться на организации встречи, которая состоится через две недели. Она выразила надежду на присутствие не только союзников, но и стран Глобального Юга и Азии.

По словам чиновника, необходимо сосредоточиться на том, чтобы никакие российские дезинформационные кампании не имели успеха. Это касается как дискредитации украинской власти, так и формулы мира и самого мирного саммита, чтобы это мероприятие было успешным, добавила Стефанишина.

Что касается возможного участия России в переговорах, то Стефанишин отметила, что окончательные выводы можно будет сделать только после саммита. Она также призвала не питать иллюзий относительно того, что Россия намерена приобщаться к конструктивным переговорам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле думают о саммите мира.




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