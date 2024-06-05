В пограничной службе объяснили ситуацию с двойным гражданством: можно ли уехать из Украины

В сети распространилась информация о том, что с 1 июня украинские пограничники начали не выпускать украинцев с двойным гражданством. На это ответил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.



Украинцы не смогут уехать за границу, имея двойное гражданство. Фото из открытых источников

После обращения журналиста Андрея Цаплиенко в ГПСУ объяснили, что сообщения в сети некорректны, ведь в Украине запрещено двойное гражданство. Поэтому при наличии паспорта Украины мужчины будут считать гражданами Украины.

"В очередной раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они, в первую очередь, рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", — пояснил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что такие нормы действовали раньше, а пограничники неоднократно пресекали попытки пересечения границы гражданами Украины, которые выдавали себя за иностранцев с другим паспортом.

Отметим, что посольство США опубликовало предупреждение, в котором указали, что мужчины с двойным гражданством не смогут выехать с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети распространилась информация о минировании берегов Тисы. Таким образом, якобы украинские пограничники пытаются остановить незаконное пересечение границы. В ГПСУ отреагировали на информацию и указали, что такие сообщения похожи на враждебные.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев погибло с начала полномасштабного вторжения в попытках незаконного пересечения украинской границы во избежание мобилизации в Украине.