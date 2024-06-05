В пограничной службе объяснили ситуацию с двойным гражданством: можно ли уехать из Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В сети распространилась информация о том, что с 1 июня украинские пограничники начали не выпускать украинцев с двойным гражданством. На это ответил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Украинцы не смогут уехать за границу, имея двойное гражданство. Фото из открытых источников
После обращения журналиста Андрея Цаплиенко в ГПСУ объяснили, что сообщения в сети некорректны, ведь в Украине запрещено двойное гражданство. Поэтому при наличии паспорта Украины мужчины будут считать гражданами Украины.
Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что такие нормы действовали раньше, а пограничники неоднократно пресекали попытки пересечения границы гражданами Украины, которые выдавали себя за иностранцев с другим паспортом.
Отметим, что посольство США опубликовало предупреждение, в котором указали, что мужчины с двойным гражданством не смогут выехать с территории Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети распространилась информация о минировании берегов Тисы. Таким образом, якобы украинские пограничники пытаются остановить незаконное пересечение границы. В ГПСУ отреагировали на информацию и указали, что такие сообщения похожи на враждебные.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!