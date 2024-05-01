В Офисе президента отреагировали на информацию о вероятной отставке Кубракова

Сергей Лещенко назвал фейком информацию о том, что Офис президента готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова, а на его место хочет назначить действующего министра обороны Рустема Умерова.

Сергей Лещенко

"Эта ложная информация не только дестабилизирует работу правительства, но и военного руководства",

– подчеркнул Лещенко.

По его словам, распространение такого рода фейка еще и в условиях активной фазы враждебной ИПСО о "нелегитимности украинской власти" крайне безответственно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Цензор.нет, Офис президента готовит увольнение министра инфраструктуры Александра Кубракова, а на его место хочет назначить действующего министра обороны Рустема Умерова.

Издание утверждает, что якобы между Кубраковым и главой Офиса президента Андреем Ермаком есть конфликт, который идет со времен увольнения министра обороны Алексея Резникова. По информации журналистов, якобы Кубраков хотел возглавить министерство обороны, однако Офис президента был против. Говорят, что Ермак не может влиять на этого министра и это его раздражает.

Также издание подчеркивало, что если увольнение Кубракова состоится, то пост министра обороны, возможно, займет кто-то из медийно раскрученных военных, чтобы такое кадровое назначение имело положительный пиар-эффект.

При этом в Верховной Раде ранее отмечали, что, вероятно, в ближайшее время несколько министров подадут в отставку по собственному желанию. Однако не указывалось, кто именно из представителей правительства может лишиться должности. Известно, что заявление на увольнение написал министр сельского хозяйства Сольский после того, как он стал фигурантом коррупционного скандала.