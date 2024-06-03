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Главная Новости Политика Украины 2024 В Офисе президента объяснили, будут ли обращаться в Конституционный суд о легитимности Зеленского
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В Офисе президента объяснили, будут ли обращаться в Конституционный суд о легитимности Зеленского

Офис президента заявили, что сообщения о необходимости обратиться в Конституционный суд по поводу легитимности Зеленского исходят из Кремля.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский и Офис президента не планируют подавать запрос в Конституционный суд по вопросу легитимности президента Украины. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента по юридическим вопросам Ирина Мудрая.

В Офисе президента объяснили, будут ли обращаться в Конституционный суд о легитимности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью "Бабелю" Ирина Мудрая заявила, что вопрос о нелегитимности президента Владимира Зеленского продвигает Россия. В частности, по ее словам, такой нарратив озвучивал на заседании Совбеза ООН представитель РФ Василий Небензя, призвавший украинские власти обратиться в Конституционный суд относительно легитимности Зеленского.

"Итак, мы делаем вывод, что эти апеллирования к Конституционному суду подкреплены российским нарративом", — говорит Мудрая.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнула, что в 2023 году были проведены консультации с участием представителей фракций и групп Верховной рады, а также ЕС и США. После встречи было подписано заключение о взаимопонимании и достижении согласия между всеми фракциями в ВР.

"Согласили, что выборы будут после завершения войны, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. Поэтому, учитывая нормы Конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд", – пояснила Мудрая.

Напомним, что в Украине президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года, однако в условиях военного положения выборы проводить запрещено. В мае начали активно звучать сообщения о необходимости обратиться в КС по поводу легитимности Зеленского, однако министр юстиции Денис Малюска сказал, что нет смысла это делать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на истечение 5-летнего срока Зеленского в должности президента Украины.

Также "Комментарии" писали о том, считает ли российский диктатор Владимир Путина президента Украины Владимира Зеленского легитимным.



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Источник: https://babel.ua/news/107714-ofis-prezidenta-ne-bude-zvertatis-do-konstituciynogo-sudu-shchob-pidtverditi-legitimnist-zelenskogo
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