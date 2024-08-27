В Молдове впервые объяснили, почему пропустили скандального нардепа Дмитрука в страну

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не заявлял, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу с Молдовой. В стране его приняли в качестве обычного гражданина, покинувшего территорию, где идет война. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

Артем Дмитрук. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, как Дмитруку удалось проехать транзитом через Молдову, нелегально покинув Украину, Эфрос отметил, что существуют международные нормы, обеспечивающие свободное передвижение граждан. Он подчеркнул, что особенно это касается граждан Украины, приезжающих из зоны конфликта, с территории, где идет война.

"Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин", — сказал глава молдавского МИД.

Глава МВД Молдовы добавил, что молдавская сторона выполнила свои обязательства: въезд нардепа задокументировали, после чего он покинул страну через международный аэропорт Кишинева.

"Это все, чем мы можем поделиться на этот счет", — подытожил министр.

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