В Минобороны объяснили, будут ли за границей вручать повестки мужчинам

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Slava Kot
После ограничений для украинских мужчин за рубежом в предоставлении консульских услуг, Министерство обороны объяснило, будут ли им вручать повестки вне территории Украины. По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, вручение повесток за границей выглядит нереальным.
Мужчинам не планируют вручать повестки за границей. Фото из открытых источников
В эфире "Радио Свобода" спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил ситуацию с возможными повестками для украинских мужчин, находящихся за границей.
Представитель Минобороны указал, что после вступления в силу закона о мобилизации, мужчины призывного возраста в течение 60 дней будут иметь возможность обновить свои данные. По его словам, это можно будет сделать как в ТЦК, так и через электронный кабинет, что позволит обновить данные за рубежом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, будут ли высылать украинских мужчин призывного возраста из страны.
Также "Комментарии" писали о заявлении из Польши с уверением приобщиться к помощи Украины вернуть мужчин призывного возраста.
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