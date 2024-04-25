В Минобороны объяснили, будут ли за границей вручать повестки мужчинам

После ограничений для украинских мужчин за рубежом в предоставлении консульских услуг, Министерство обороны объяснило, будут ли им вручать повестки вне территории Украины. По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, вручение повесток за границей выглядит нереальным.



Мужчинам не планируют вручать повестки за границей. Фото из открытых источников

В эфире "Радио Свобода" спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил ситуацию с возможными повестками для украинских мужчин, находящихся за границей.

"ТЦК за границей работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за границей) выглядит достаточно нереальным", — подчеркнул Лазуткин.

Представитель Минобороны указал, что после вступления в силу закона о мобилизации, мужчины призывного возраста в течение 60 дней будут иметь возможность обновить свои данные. По его словам, это можно будет сделать как в ТЦК, так и через электронный кабинет, что позволит обновить данные за рубежом.

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Электронный кабинет не предусматривает прохождение ВЛК. Речь идет об обновлении данных — смена места жительства семейного положения, бронирования, резервирования и т.д.", — объяснил Лазуткин и добавил, что электронный кабинет должен заработать в июне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, будут ли высылать украинских мужчин призывного возраста из страны.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Польши с уверением приобщиться к помощи Украины вернуть мужчин призывного возраста.



