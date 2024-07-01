В Киеве планировали захватить Верховную Раду после празднования Дня Конституции

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Черновалова Кристина
В Киеве СБУ задержала группу местных "активистов", которые планировали крупномасштабные провокации на День Конституции. Правонарушители планировали временно отстранить от власти действующее правительство.
В Киеве провокаторы готовили беспорядки после Дня Конституции
Во главе группы стоял соучредитель известной общественной организации, которая с 2015 года активно выражает антиукраинские позиции. Для мобилизации людей организаторы планировали собрать якобы мирное собрание в центре Киева, не раскрывая истинных целей митинга.
Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников — представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.
Силы безопасности обнаружили и предотвратили подготовку к мероприятиям, в ходе которых было найдено оружие, боеприпасы, а также средства связи с материалами, подтверждающими преступные намерения задержанных.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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