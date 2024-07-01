В Киеве планировали захватить Верховную Раду после празднования Дня Конституции



















В Киеве СБУ задержала группу местных "активистов", которые планировали крупномасштабные провокации на День Конституции. Правонарушители планировали временно отстранить от власти действующее правительство.

В Киеве провокаторы готовили беспорядки после Дня Конституции

“Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу”, — прокомментировали в СБУ.





Во главе группы стоял соучредитель известной общественной организации, которая с 2015 года активно выражает антиукраинские позиции. Для мобилизации людей организаторы планировали собрать якобы мирное собрание в центре Киева, не раскрывая истинных целей митинга.

Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников — представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.

Силы безопасности обнаружили и предотвратили подготовку к мероприятиям, в ходе которых было найдено оружие, боеприпасы, а также средства связи с материалами, подтверждающими преступные намерения задержанных.





“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности”, — идется в сообщении СБУ.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



