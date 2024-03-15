В Генштабе поддержали замечания нардепов о ротации и вознаграждении бойцов

Как сообщил Александр Федиенко, представители Генштаба сообщили, что новое руководство Вооруженных сил Украины продолжает проведение аудита в ВСУ. Также там рассказали, что высвобожденные военные отправляются в передовые части.

Александр Федиенко

"Начинают создавать условия по ротациям, основная цель дать военным отдохнуть и восстановить боеспособность",

– рассказал нардеп.

При этом, по его словам, вопрос мобилизации не теряет актуальности, ведь противник наращивает свои мобилизационные ресурсы, готовясь к возможным прорывам.

"Задача стабилизировать линию фронта, иметь резервы и не допустить потери больших территорий",

– подчеркнул нардеп.

Также он сообщил, что в Генштабе поддерживают "вопрос мотивации сроками на ротацию, деньги, льготы, самим военным и их семьям".

Было принято решение о мотивационном пакете для военных рассмотреть отдельно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты критикуют норму законопроекта о мобилизации по демобилизации военных через 36 месяцев службы, но с согласия Генштаба. По их словам, при таких обстоятельствах военные будут служить до окончания войны. Вместе с тем, высшее военное руководство заявляет, что не может позволить, чтобы во время войны была проведена демобилизация. Однако там согласны на проведение ротаций для того, чтобы военные могли отдохнуть.

Известно, что на фронте начался процесс отвода некоторых частей на ротацию. В частности, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Кроме того, на фронт привлекают новые подразделения и усиливают тех военных, которые воюют на наиболее горячих направлениях.