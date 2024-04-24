В армии критический недовоз продуктов. Некоторые военные вынуждены питаться за свой счет

Становятся реальностью худшие прогнозы с обеспечением армии продуктами питания. Как и можно было предположить еще в январе, к провалу поставок пищи ведут действия главы "Государственного оператора тыла" Арсена Жумадилова , утверждает Олег Постернак.

Еда для армии

"Ситуация становится настолько серьезной, что на некоторых пунктах постоянной дислокации военных уже фиксируется критический недовоз продуктов питания",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, например, есть данные по одной из боевых частей 59-й бригады. Поставщик "Твой хлеб", которому ДОТ Жумадилова в ручном режиме без тендеров отдал контракт на 1,35 млрд грн, не поставил в часть 64% продуктов! Военные вынуждены питаться за свой счет, отметил Постернак.

При этом он утверждает, что так произойдет, стало понятным еще в начале года, когда Арсен Жумадилов один за другим срывал многомиллиардные торги на Prozorro. Постоянным изменением тендерных требований он довел ситуацию до абсурда, когда сами поставщики отказались участвовать в конкурсах. При этом эксперт предположил, что, возможно, именно это Жумаделову и требовалось.

"Теперь он единолично, в ручном режиме, без открытых конкурсов определяет поставщиков и отдает им продовольственные контракты на миллиарды гривен. Где-то на болотах офигивает Янукович",

– добавил политтехнолог.

Сладкие заявления Жумадилова, с которыми он выступает в СМИ, кардинально расходятся с реальностью, например, утверждает, что тщательно проверяет всех поставщиков.

"Но прошло всего две недели – и ДОТ признался, что минимум два из "проверенных" поставщиков, "Твой хлеб" и "Черкасский мясокомбинат", сорвали поставки еды. Объемы этих поставщиков снова в ручном режиме были перераспределены между другими контрагентами. Но где гарантия, что те будут лучше работать?"

– спрашивает Постернак.

К примеру, говорит он, часть перераспределенных контрактов Жумадилов без объявления отдал сомнительной компании ООО "Контракт Продрезерв 5" из Днепра. И тут выплыло самое интересное: договоры с этой компанией мгновенно стали на 40 млн дороже.

"Главное отличие новых более дорогих контрактов даже не в цене и не в том, что они заключаются тайно, а в том, что за них днепровские поставщики получат авансовые платежи от ДОТа в размере 10% от суммы контракта. То есть речь идет о минимум 35 млн грн из бюджета Минобороны. Такого же авансового обеспечения предыдущим поставщикам ДОТ почему-то не обеспечил",

– говорит Постернак.

Кроме того, говорит он, по новым правилам Жумадилова, поставщикам, не выполняющим свои контрактные обязательства, ничего особенного не угрожает. Штрафные санкции – всего 0,1% заказа. Это копейки по сравнению с суммой контрактов и ущербом для армии.

У эксперта есть несколько гипотез относительно такой работы Жумадилова, которому Минобороны как главе "Государственного оператора тыла" отдало все тыловые закупки для армии.

"Он: 1. Или откровенный вредитель, 2. Или пешка в руках мафии, которая наживается на закупках для армии, 3. Или развел на своей государственной должности бизнес. Ибо прикол в том, что ДОТ финансируется на условиях начисления ему процентов от сумм подписанных договоров с поставщиками ВСУ. Поэтому увеличение стоимости пищевых контрактов для армии на упомянутых выше 40 млн означает больше денег для самого Жумадилова",

– говорит Постернак.

При этом он не понимает, почему Жумадилов из-за действий которого ВСУ могут остаться без еды, до сих пор при должности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще в марте стало понятно, что у армии могут быть проблемы с едой. Тогда ждали вмешательства министра обороны Рустема Умерова.