В армии критический недовоз продуктов. Некоторые военные вынуждены питаться за свой счет

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Становятся реальностью худшие прогнозы с обеспечением армии продуктами питания. Как и можно было предположить еще в январе, к провалу поставок пищи ведут действия главы "Государственного оператора тыла" Арсена Жумадилова , утверждает Олег Постернак.
Еда для армии
По его словам, например, есть данные по одной из боевых частей 59-й бригады. Поставщик "Твой хлеб", которому ДОТ Жумадилова в ручном режиме без тендеров отдал контракт на 1,35 млрд грн, не поставил в часть 64% продуктов! Военные вынуждены питаться за свой счет, отметил Постернак.
При этом он утверждает, что так произойдет, стало понятным еще в начале года, когда Арсен Жумадилов один за другим срывал многомиллиардные торги на Prozorro. Постоянным изменением тендерных требований он довел ситуацию до абсурда, когда сами поставщики отказались участвовать в конкурсах. При этом эксперт предположил, что, возможно, именно это Жумаделову и требовалось.
Сладкие заявления Жумадилова, с которыми он выступает в СМИ, кардинально расходятся с реальностью, например, утверждает, что тщательно проверяет всех поставщиков.
К примеру, говорит он, часть перераспределенных контрактов Жумадилов без объявления отдал сомнительной компании ООО "Контракт Продрезерв 5" из Днепра. И тут выплыло самое интересное: договоры с этой компанией мгновенно стали на 40 млн дороже.
Кроме того, говорит он, по новым правилам Жумадилова, поставщикам, не выполняющим свои контрактные обязательства, ничего особенного не угрожает. Штрафные санкции – всего 0,1% заказа. Это копейки по сравнению с суммой контрактов и ущербом для армии.
У эксперта есть несколько гипотез относительно такой работы Жумадилова, которому Минобороны как главе "Государственного оператора тыла" отдало все тыловые закупки для армии.
При этом он не понимает, почему Жумадилов из-за действий которого ВСУ могут остаться без еды, до сих пор при должности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще в марте стало понятно, что у армии могут быть проблемы с едой. Тогда ждали вмешательства министра обороны Рустема Умерова.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
ufo
сегодня, 15:03
И вы хотите, чтобы люди воевали за него и ему подобных пидарасов? Они же там такие через одного если не все подряд