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Главная Новости Политика Украины 2024 В армии критический недовоз продуктов. Некоторые военные вынуждены питаться за свой счет
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В армии критический недовоз продуктов. Некоторые военные вынуждены питаться за свой счет

"Государственный оператор тыла" проваливает поставки продуктов для ВСУ, отметил в Фейсбуке политтехнолог Олег Постернак. По его словам, из-за действий чиновников армия может остаться без еды

сегодня, 12:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Становятся реальностью худшие прогнозы с обеспечением армии продуктами питания. Как и можно было предположить еще в январе, к провалу поставок пищи ведут действия главы "Государственного оператора тыла" Арсена Жумадилова , утверждает Олег Постернак.

В армии критический недовоз продуктов. Некоторые военные вынуждены питаться за свой счет

Еда для армии

"Ситуация становится настолько серьезной, что на некоторых пунктах постоянной дислокации военных уже фиксируется критический недовоз продуктов питания",
– подчеркнул эксперт.

По его словам, например, есть данные по одной из боевых частей 59-й бригады. Поставщик "Твой хлеб", которому ДОТ Жумадилова в ручном режиме без тендеров отдал контракт на 1,35 млрд грн, не поставил в часть 64% продуктов! Военные вынуждены питаться за свой счет, отметил Постернак.

При этом он утверждает, что так произойдет, стало понятным еще в начале года, когда Арсен Жумадилов один за другим срывал многомиллиардные торги на Prozorro. Постоянным изменением тендерных требований он довел ситуацию до абсурда, когда сами поставщики отказались участвовать в конкурсах. При этом эксперт предположил, что, возможно, именно это Жумаделову и требовалось.

"Теперь он единолично, в ручном режиме, без открытых конкурсов определяет поставщиков и отдает им продовольственные контракты на миллиарды гривен. Где-то на болотах офигивает Янукович",
– добавил политтехнолог.

Сладкие заявления Жумадилова, с которыми он выступает в СМИ, кардинально расходятся с реальностью, например, утверждает, что тщательно проверяет всех поставщиков.

"Но прошло всего две недели – и ДОТ признался, что минимум два из "проверенных" поставщиков, "Твой хлеб" и "Черкасский мясокомбинат", сорвали поставки еды. Объемы этих поставщиков снова в ручном режиме были перераспределены между другими контрагентами. Но где гарантия, что те будут лучше работать?"
– спрашивает Постернак.

К примеру, говорит он, часть перераспределенных контрактов Жумадилов без объявления отдал сомнительной компании ООО "Контракт Продрезерв 5" из Днепра. И тут выплыло самое интересное: договоры с этой компанией мгновенно стали на 40 млн дороже.

"Главное отличие новых более дорогих контрактов даже не в цене и не в том, что они заключаются тайно, а в том, что за них днепровские поставщики получат авансовые платежи от ДОТа в размере 10% от суммы контракта. То есть речь идет о минимум 35 млн грн из бюджета Минобороны. Такого же авансового обеспечения предыдущим поставщикам ДОТ почему-то не обеспечил",
– говорит Постернак.

Кроме того, говорит он, по новым правилам Жумадилова, поставщикам, не выполняющим свои контрактные обязательства, ничего особенного не угрожает. Штрафные санкции – всего 0,1% заказа. Это копейки по сравнению с суммой контрактов и ущербом для армии.

У эксперта есть несколько гипотез относительно такой работы Жумадилова, которому Минобороны как главе "Государственного оператора тыла" отдало все тыловые закупки для армии.

"Он: 1. Или откровенный вредитель, 2. Или пешка в руках мафии, которая наживается на закупках для армии, 3. Или развел на своей государственной должности бизнес. Ибо прикол в том, что ДОТ финансируется на условиях начисления ему процентов от сумм подписанных договоров с поставщиками ВСУ. Поэтому увеличение стоимости пищевых контрактов для армии на упомянутых выше 40 млн означает больше денег для самого Жумадилова",
– говорит Постернак.

При этом он не понимает, почему Жумадилов из-за действий которого ВСУ могут остаться без еды, до сих пор при должности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще в марте стало понятно, что у армии могут быть проблемы с едой. Тогда ждали вмешательства министра обороны Рустема Умерова.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02rP3yZKCVFt5VqT5LPe9vgvs9TXhxaejbfhC2pgUYNDkapzLGTE7PXdFpUhncbwsKl
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ufo

сегодня, 15:03

И вы хотите, чтобы люди воевали за него и ему подобных пидарасов? Они же там такие через одного если не все подряд


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