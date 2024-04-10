В 2024 году никаких выборов не будет: эксперт рассказал почему

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Марьян Ощановский
В 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович.
В Украине невозможны выборы, пока война. Фото из открытых источников
Игорь Рейтерович также прокомментировал результаты последнего социологического исследования группы "Рейтинг", согласно которому деятельность Зеленского в целом одобряют 63% граждан Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.
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Правдоруб
сегодня, 21:57
Лживый бред! зеленского и всю его банду к стенке и тра,та,та. В этом году народ восстанет и снесет эту банду слуг минорных. Достали реально уже всех