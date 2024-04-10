В 2024 году никаких выборов не будет: эксперт рассказал почему

В 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович.

В Украине невозможны выборы, пока война. Фото из открытых источников

"Офис президента не должен думать о том, как провести выборы, пока Владимир Зеленский возглавляет политические рейтинги. Сейчас следует понять одну простую вещь, что в 2024 году никаких выборов не будет. В этом году выборы невозможны. Хотите вести подготовку к 2025 году – ведите, но исключительно техническую. То есть, должен работать ЦИК, должен обновляться реестр избирателей, чтобы можно было объявить выборы, когда закончится война и будет отменено военное положение. А все политические истории и попытки провести выборы во время войны только закончатся дальнейшим падением рейтинга Зеленского", – подчеркнул политолог.

Игорь Рейтерович также прокомментировал результаты последнего социологического исследования группы "Рейтинг", согласно которому деятельность Зеленского в целом одобряют 63% граждан Украины.

"Вполне ожидаемо, что рейтинги Зеленского падают. Это обычная ситуация. В то же время текущему рейтингу главы Украины могут позавидовать многие лидеры европейских демократических стран. Сравните, например, уровень доверия немцев к Шольцу и уровень доверия украинцев к Зеленскому. У нашего президента он существенно выше. Поэтому нет ничего страшного в падении поддержки Зеленского", – заявил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.