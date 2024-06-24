Университеты создали механизм сотрудничества с ТЦК: чего ожидать военнообязанным

Волынская областная военная администрация во время заседания Совета обороны области обсудила вопрос поступления военнообязанных в высшие учебные заведения (ВУЗы), чтобы получить отсрочку от мобилизации. После обсуждения было принято решение о мужчинах, которые не смогли попасть в университет.



ТЦК будет получать от университетов списки отчисленных студентов. Фото из открытых источников

На заседание Совета обороны области Волынская ОВА пригласила ректоров высших учебных заведений области, с которыми были обсуждены условия поступления в ВУЗы, а также статистику студентов, обучающихся в университетах. Ректоры обязались предоставлять ТЦК списки лиц, которые будут отчислены из вузов в ходе вступительной кампании.

"Есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления", — заявили в Волынской ОВА.

Кроме того, там отметили, что мобилизация остается одной из важнейших задач в стране, а украинские защитники и защитницы нуждаются в усилении и передышке.

"Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах", – сказал руководитель ОВА Юрий Погуляйко.

Пока такой механизм уведомления ТЦК об отчислении студентов задействован только в Волынской области, однако не исключено, что этот опыт переймут другие регионы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну пулеметчиком.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе не ожидали получить подобные показатели мобилизации после принятия нового закона о мобилизации в Украине.