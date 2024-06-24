Университеты создали механизм сотрудничества с ТЦК: чего ожидать военнообязанным

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Slava Kot
Волынская областная военная администрация во время заседания Совета обороны области обсудила вопрос поступления военнообязанных в высшие учебные заведения (ВУЗы), чтобы получить отсрочку от мобилизации. После обсуждения было принято решение о мужчинах, которые не смогли попасть в университет.
ТЦК будет получать от университетов списки отчисленных студентов. Фото из открытых источников
На заседание Совета обороны области Волынская ОВА пригласила ректоров высших учебных заведений области, с которыми были обсуждены условия поступления в ВУЗы, а также статистику студентов, обучающихся в университетах. Ректоры обязались предоставлять ТЦК списки лиц, которые будут отчислены из вузов в ходе вступительной кампании.
Кроме того, там отметили, что мобилизация остается одной из важнейших задач в стране, а украинские защитники и защитницы нуждаются в усилении и передышке.
Пока такой механизм уведомления ТЦК об отчислении студентов задействован только в Волынской области, однако не исключено, что этот опыт переймут другие регионы Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну пулеметчиком.
Также "Комментарии" писали, что в Генштабе не ожидали получить подобные показатели мобилизации после принятия нового закона о мобилизации в Украине.
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