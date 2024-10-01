Умерову готовят отставку: стало известно, кто может занять его должность

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Ткачик Олеся
В кулуарах активно обсуждаются кадровые перестановки в правительстве, которые возможно произойдут на следующей неделе, об этом говорит руководитель спецподразделения разведки Денис Ярославский.
Рустем Умеров
По его словам, он недавно общался с главой одного из комитетов Верховной Рады, и рассказал ему о совместных разработках с американскими партнерами, связанных с беспилотными системами, а также о наших усилиях донести эти идеи до высшего командования.
Тем не менее, добавил военный, некоторые из совместных с американскими партнерами наработок все же были услышаны, но изменения происходят слишком медленно. Более того, то, что не было услышано нашим командованием, оказалось замечено в США и даже упомянуто в стратегии развития Трампа "Манхэттен-2". Это означает, что Украина теряет шанс стать лидером в области фокусировки технологий из-за существующих промедлений, говорит Ярославский.
По его мнению, сейчас крайне важно объединить все технологические компании наших стран-партнеров в единый пул, который позволит совершить прорыв в разработке БПЛА, основанных на искусственном интеллекте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде подтвердили информацию о возможной отставке Рустема Умерова и Кирилла Буданова.
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