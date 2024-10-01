Умерову готовят отставку: стало известно, кто может занять его должность

В кулуарах активно обсуждаются кадровые перестановки в правительстве, которые возможно произойдут на следующей неделе, об этом говорит руководитель спецподразделения разведки Денис Ярославский.

Рустем Умеров

"Одна из них заслуживает особого внимания — назначение Федорова на пост министра обороны Украины. Нужно признать, что Федоров — один из немногих, кто действительно понимает важность развития (БПЛА) и их ключевую роль в технологическом превосходстве армии. Его назначение может стать решающим шагом, который выведет Силы Обороны на новый технологический уровень", — говорит военный.

По его словам, он недавно общался с главой одного из комитетов Верховной Рады, и рассказал ему о совместных разработках с американскими партнерами, связанных с беспилотными системами, а также о наших усилиях донести эти идеи до высшего командования.

"Он был удивлен, так как буквально недавно Федоров говорил ему те же самые вещи. Это подтверждает, что мы мыслим в одном направлении", — говорит Ярославский.

Тем не менее, добавил военный, некоторые из совместных с американскими партнерами наработок все же были услышаны, но изменения происходят слишком медленно. Более того, то, что не было услышано нашим командованием, оказалось замечено в США и даже упомянуто в стратегии развития Трампа "Манхэттен-2". Это означает, что Украина теряет шанс стать лидером в области фокусировки технологий из-за существующих промедлений, говорит Ярославский.

По его мнению, сейчас крайне важно объединить все технологические компании наших стран-партнеров в единый пул, который позволит совершить прорыв в разработке БПЛА, основанных на искусственном интеллекте.

"Примечательно, что у Федорова сложились хорошие отношения Сухаревским, и это может помочь сдвинуть с места пока лишь формально созданные Силы беспилотных систем. На мой взгляд, Федоров и так фактически отвечает за финансирование и развитие этого направления и это назначение будет абсолютно логичным", — подчеркнул Ярославский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде подтвердили информацию о возможной отставке Рустема Умерова и Кирилла Буданова.



