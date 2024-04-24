Украинские партии из бюджета получили сотни миллионов, которые можно перенаправить на оборону страны

В 2024 году украинские партии в парламенте получили на поддержание своей деятельности 840 млн. гривен средств из государственного бюджета. Лидером стала партия "Слуга народа", которой насчитали почти пол миллиарда гривен.



Украинские партии из бюджета получили сотни миллионов государственных средств. Фото из открытых источников

Из бюджета Украины выделили в 2024 году 840,5 млн. гривен средств налогоплательщиков для поддержки финансирования деятельности партии. Несмотря на это, первоочередная сумма составляла 988,9 млн гривен, однако уменьшилась из-за отмены расходов на деятельность "ОПЗЖ".

Сколько денег получили украинские партии из бюджета:

"Слуга народа" – 490,4 млн гривен;

"Европейская солидарность" – 141,5 млн гривен;

"Голос" – 115,7 млн гривен;

"Батькивщина" – 92 млн гривен.

Как объясняет глава фракции "Голос" Александра Устинова, украинские партии получают миллионы из государственного бюджета в момент, когда просят помощи у партнеров, а страна не имеет чем платить зарплаты военным. По ее словам, "цинично" выделять государственные средства на политику на третий год войны имея "острую нехватку ресурсов на фронте".

"Эти все "газетки", статьи и даже передача "помощи" ВСУ — это все не из собственного кармана, а из государственного бюджета, который тратится на собственный пиар... Печать агитационных брошюр — это последнее, что мы должны делать, если хотим сохранить страну", – пишет Устинова.

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин указывает на непонимание, почему политические партии получают государственные средства во время войны, если они не ведут свою партийную деятельность.

"Не понимаю, для чего такие суммы нужны политическим партиям во время войны... сейчас нет никакой партийной деятельности во время войны. Все возможные ресурсы нужно направить на фронт. Будет Украина свободна от рашистов — будет возможность партийной деятельности. А пока любая политическая агитация и партийные расходы – это расточительность", — пишет Юрчишин.

Как следствие, группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект 11189, который предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины и требует средства по финансированию партий перенаправить на оборонные потребности Украины.

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