Украинские мужчины живут почти на 10 лет меньше: какие причины

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Slava Kot
Министерство соцполитики обнародовало план демографического развитие Украины до 2040 года. В этом документе подсчитана средняя ожидаемая продолжительность жизни, которая за последние три года для мужчин снизилась на 9 лет, а для женщин – на 5 лет.
В Украине сократилась ожидаемая продолжительность жизни. Фото из открытых источников
В 2020 году средняя продолжительность жизни в Украине составила 71,3 года. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Однако сейчас этот показатель снизился еще на несколько лет.
По экспертной оценке Минсоцполитики продолжительность жизнь мужчин в 2020 году составила 66,4 года, а в 2023 году показатель упал на 9 лет – до 57,3 года. Также снизилась средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин – с 76,2 года до 70,9 года, то есть на 5 лет меньше.
Среди главных причин высокой преждевременной смертности и сокращения продолжительности жизни Министерство социальной политики указывает следующие факторы:
В качестве основного фактора война не указана. Однако в Минсоцполитики отметили, что война это фактор, который повышает все предыдущие причины сокращения продолжительности жизни.
Эксперт из аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ указывает, что среди причин сокращения продолжительности жизни не было указано несколько важных.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни – это демографический показатель, показывающий усредненный ожидаемый интервал между рождением и смертью. Это оценка среднего количества лет, на которые может надеяться прожить человек. Отметим, что продолжительность жизни является гипотетическим показателем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина потеряла несколько позиций в рейтинге стран по показателю счастья.
Также "Комментарии" писали о том, какая численность населения Украины может быть до 2050 года.
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