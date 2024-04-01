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Украинские мужчины живут почти на 10 лет меньше: какие причины

Продолжительность жизни украинских мужчин и женщин ниже, чем в Европе. Однако за годы войны этот показатель еще больше снизился.

сегодня, 13:45
Автор:
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Slava Kot
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Министерство соцполитики обнародовало план демографического развитие Украины до 2040 года. В этом документе подсчитана средняя ожидаемая продолжительность жизни, которая за последние три года для мужчин снизилась на 9 лет, а для женщин – на 5 лет.

Украинские мужчины живут почти на 10 лет меньше: какие причины

В Украине сократилась ожидаемая продолжительность жизни. Фото из открытых источников

В 2020 году средняя продолжительность жизни в Украине составила 71,3 года. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Однако сейчас этот показатель снизился еще на несколько лет.

По экспертной оценке Минсоцполитики продолжительность жизнь мужчин в 2020 году составила 66,4 года, а в 2023 году показатель упал на 9 лет – до 57,3 года. Также снизилась средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин – с 76,2 года до 70,9 года, то есть на 5 лет меньше.

Среди главных причин высокой преждевременной смертности и сокращения продолжительности жизни Министерство социальной политики указывает следующие факторы:

  • низкий уровень санитарно-гигиенической культуры;
  • распространенность занятости во вредных и опасных условиях;
  • злоупотребление табака, алкоголя;
  • неправильное питание;
  • недостаточность физической активности;
  • позднее реагирование на проблемы со здоровьем;
  • отказ от профилактических осмотров и вакцинирования.

В качестве основного фактора война не указана. Однако в Минсоцполитики отметили, что война это фактор, который повышает все предыдущие причины сокращения продолжительности жизни.

Эксперт из аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ указывает, что среди причин сокращения продолжительности жизни не было указано несколько важных.

"И совсем не указана как основная причина — полностью провальная социальная политика за все годы независимости, крайне низкий объем инвестиций государства в социальный капитал, неверные акценты этой политики, отсутствие человекоцентрической политики в стране как основной догмы и ключевого акцента для работы политических элит", — считает Кущ.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни – это демографический показатель, показывающий усредненный ожидаемый интервал между рождением и смертью. Это оценка среднего количества лет, на которые может надеяться прожить человек. Отметим, что продолжительность жизни является гипотетическим показателем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина потеряла несколько позиций в рейтинге стран по показателю счастья.

Также "Комментарии" писали о том, какая численность населения Украины может быть до 2050 года.



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