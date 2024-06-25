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Украине придется ждать годы: в Кабмине назвали сроки вступления в ЕС

Для успешного завершения переговоров с ЕС Украина должна ввести изменения в соответствии с 33 разделами в шести кластерах, определенных переговорной рамкой.

25 июня 2024, 20:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Украина официально начала переговоры о членстве в Европейском Союзе, что является важным шагом на пути интеграции с ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует выполнить все требования для вступления к 2030 году.

Украине придется ждать годы: в Кабмине назвали сроки вступления в ЕС

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, возглавляющая европейскую делегацию, подчеркнула, что переговоры будут сложными и трудоемкими, но выразила уверенность в способности Украины успешно завершить этот процесс, проявляя решительность и самоотдачу.

Для успешного завершения переговоров Украина должна выполнить требования, охватывающие 33 раздела в шести кластерах, определенных переговорной рамкой. Это требует проведения многочисленных реформ в различных областях, включая антикоррупционные и налоговые изменения.

Процесс вступления в ЕС включает три основных шага:

  1. Заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении соответствия критериям вступления.
  2. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.
  3. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Хотя точные сроки выполнения всех условий неизвестны, опыт других стран показывает, что процесс вступления занимает не менее 5-8 лет. Это соответствует прогнозу Ольги Стефанишиной, ожидающей, что Украина сможет выполнить все требования до 2030 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, кто возглавит Еврокомиссию . Действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, вероятно, переназначат на второй срок. По информации немецкого издания Handelsblatt, руководители европейских государств-членов блока согласились выдвинуть ее кандидатуру.



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Источник: https://www.dw.com/uk/es-pocav-peregovori-pro-clenstvo-z-ukrainou/a-69466449
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 11:44

Собственно, это не новость. Всем хоть немного думающим людям было изначально понятно, что ни в какой ес нас и близко не возьмут . По сути, это на данном этапе не выгодно не им, ни нам. ЕС не нужна страна с напрочь разрушенной экономикой. Грубо говоря, они получают дотационный регион , который ничего не сможет дать взамен. Нам это сейчас тоже не нужно, потому что попытка угнаться за европейскими нормами обрушит остатки экономики окончательно и вместо процветания мы получим еще большую разруху. Так что все эти разговоры про ЕС - это такой себе товар для внутреннего потребителя, а конкретно для той части населения, у которой вместо мыслей в голове политические лозунги. Ну, и помимо всего прочего, ЕС и европейские нормы - очень удобный предлог для всевозможных повышений налогов, акцизов и прочего закручивания гаек.


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