Украине придется ждать годы: в Кабмине назвали сроки вступления в ЕС

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Лиля Воробьева
Украина официально начала переговоры о членстве в Европейском Союзе, что является важным шагом на пути интеграции с ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует выполнить все требования для вступления к 2030 году.
Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, возглавляющая европейскую делегацию, подчеркнула, что переговоры будут сложными и трудоемкими, но выразила уверенность в способности Украины успешно завершить этот процесс, проявляя решительность и самоотдачу.
Для успешного завершения переговоров Украина должна выполнить требования, охватывающие 33 раздела в шести кластерах, определенных переговорной рамкой. Это требует проведения многочисленных реформ в различных областях, включая антикоррупционные и налоговые изменения.
Процесс вступления в ЕС включает три основных шага:
Хотя точные сроки выполнения всех условий неизвестны, опыт других стран показывает, что процесс вступления занимает не менее 5-8 лет. Это соответствует прогнозу Ольги Стефанишиной, ожидающей, что Украина сможет выполнить все требования до 2030 года.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, кто возглавит Еврокомиссию . Действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, вероятно, переназначат на второй срок. По информации немецкого издания Handelsblatt, руководители европейских государств-членов блока согласились выдвинуть ее кандидатуру.
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ufo
сегодня, 11:44
Собственно, это не новость. Всем хоть немного думающим людям было изначально понятно, что ни в какой ес нас и близко не возьмут . По сути, это на данном этапе не выгодно не им, ни нам. ЕС не нужна страна с напрочь разрушенной экономикой. Грубо говоря, они получают дотационный регион , который ничего не сможет дать взамен. Нам это сейчас тоже не нужно, потому что попытка угнаться за европейскими нормами обрушит остатки экономики окончательно и вместо процветания мы получим еще большую разруху. Так что все эти разговоры про ЕС - это такой себе товар для внутреннего потребителя, а конкретно для той части населения, у которой вместо мыслей в голове политические лозунги. Ну, и помимо всего прочего, ЕС и европейские нормы - очень удобный предлог для всевозможных повышений налогов, акцизов и прочего закручивания гаек.