Украине придется ждать годы: в Кабмине назвали сроки вступления в ЕС

Украина официально начала переговоры о членстве в Европейском Союзе, что является важным шагом на пути интеграции с ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует выполнить все требования для вступления к 2030 году.

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, возглавляющая европейскую делегацию, подчеркнула, что переговоры будут сложными и трудоемкими, но выразила уверенность в способности Украины успешно завершить этот процесс, проявляя решительность и самоотдачу.

Для успешного завершения переговоров Украина должна выполнить требования, охватывающие 33 раздела в шести кластерах, определенных переговорной рамкой. Это требует проведения многочисленных реформ в различных областях, включая антикоррупционные и налоговые изменения.

Процесс вступления в ЕС включает три основных шага:

Заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении соответствия критериям вступления. Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС. Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Хотя точные сроки выполнения всех условий неизвестны, опыт других стран показывает, что процесс вступления занимает не менее 5-8 лет. Это соответствует прогнозу Ольги Стефанишиной, ожидающей, что Украина сможет выполнить все требования до 2030 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, кто возглавит Еврокомиссию . Действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, вероятно, переназначат на второй срок. По информации немецкого издания Handelsblatt, руководители европейских государств-членов блока согласились выдвинуть ее кандидатуру.