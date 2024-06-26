Украинцы за границей получили проблемы: в ВР призывают власть вмешаться

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Ткачик Олеся
Народный депутат Игорь Фрис сообщил, что к нему растет количество обращений от граждан Украины, имеющих статус лиц, выехавших на постоянное место жительства за границу, живущих там 5,10,20 лет и сейчас постановлением КМУ ограничено в правах регистрации, как военнообязанных .
Украинцы за рубежом
По его словам, изменения в 563 постановление Кабмина о предоставлении им возможности осуществить постановку на учет в консульстве страны проживания — не подкреплены подзаконными актами МИД и Минобороны и фактически делают невозможным выполнение постановления консульскими учреждениями и лицами, находящимися за пределами Украины, лицами имеющими статус ПМЖ и физически находятся в Украине и не могут вернуться в страну проживания (закрыли границы для них), лицами не резидентами и у которых отсутствуют налоговые коды и банковская идентификация для получения доступа в Резерв и не стоящие на военном учете и другими лицами, имеющими статус ПМЖ.
Кроме того, Фрис привел пример абсурдной ситуации. Так, граждане Украины выехали на постоянное местожительство в Германию в 1995 году. В то время ему было 5 лет.
По его словам, непонятно, что работы в таком случае, ведь этот мужчина не может ни вернуться домой, ни встать на учет.
Как заявил Фрис, таких случаев есть сотни, поэтому нужно вмешательство правительства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп уже предупреждал о том, что украинцы за рубежом могут получить серьезные проблемы.
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