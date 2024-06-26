logo

BTC/USD

61394.83

ETH/USD

3379.33

LTC/USD

71.66

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Украинцы за границей получили проблемы: в ВР призывают власть вмешаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы за границей получили проблемы: в ВР призывают власть вмешаться

Украинцы, имеющие статус лиц, выехавших на постоянное место жительства за границу, получили проблемы, сообщил нардеп Игорь Фрис

сегодня, 12:09
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Народный депутат Игорь Фрис сообщил, что к нему растет количество обращений от граждан Украины, имеющих статус лиц, выехавших на постоянное место жительства за границу, живущих там 5,10,20 лет и сейчас постановлением КМУ ограничено в правах регистрации, как военнообязанных .

Украинцы за границей получили проблемы: в ВР призывают власть вмешаться

Украинцы за рубежом

"Поэтому сегодня направляю обращение на комитет ВРУ по нацбезопасности и обороне о срочном рассмотрении на комитете с участием МО и ГШ вопроса постановки на военный учет и обновление данных в реестре военнообязанных граждан Украины, имеющих ПМЖ за пределами государства", — отметил нардеп.

По его словам, изменения в 563 постановление Кабмина о предоставлении им возможности осуществить постановку на учет в консульстве страны проживания — не подкреплены подзаконными актами МИД и Минобороны и фактически делают невозможным выполнение постановления консульскими учреждениями и лицами, находящимися за пределами Украины, лицами имеющими статус ПМЖ и физически находятся в Украине и не могут вернуться в страну проживания (закрыли границы для них), лицами не резидентами и у которых отсутствуют налоговые коды и банковская идентификация для получения доступа в Резерв и не стоящие на военном учете и другими лицами, имеющими статус ПМЖ.

Кроме того, Фрис привел пример абсурдной ситуации. Так, граждане Украины выехали на постоянное местожительство в Германию в 1995 году. В то время ему было 5 лет.

"Живёт в Германии почти 30 лет. Стоит на консульском учете. Нет идентификационного кода, счетов в банке, внутреннего паспорта, прописки. В настоящее время находится в Украине. В ТЦК отказывают в постановке на учет. В Консульство обратиться не может – граница закрыта. В резерв не получается – это обновление данных, а он не стоит на учете. Да и банк айди отсутствует – нерезидент", – говорит Фрис.

По его словам, непонятно, что работы в таком случае, ведь этот мужчина не может ни вернуться домой, ни встать на учет.

Как заявил Фрис, таких случаев есть сотни, поэтому нужно вмешательство правительства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп уже предупреждал о том, что украинцы за рубежом могут получить серьезные проблемы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Igor.fris/posts/pfbid0fJc3fXSmwKxJiRji9juciDq7E4S3QuPm4FT5ZJ3sAckvmTSp9tRWcXZaote9zFJLl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости