Украинцы становятся заложниками кадровых игр: в ВР ошарашили заявлением об экстренных отключениях света

Народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал вчерашние и сегодняшние отключения света.

Отключение света

"При имеющейся у меня неофициальной информации никаких оснований для таких непонятных команд со стороны "Укрэнерго" в энергосистеме Украины не было", — заявил нардеп.

Он пообещал немедленно направить депутатский запрос относительно этих отключений, а также нардеп заявил, что потребует тщательного расследования этой ситуации.

"Одновременно заявляю – мне не хотелось бы даже допускать и мысли, что эти действия хоть как-то связаны с кадровыми решениями ставки верховного главнокомандующего и возможных действий наблюдательного совета "Укрэнерго" сегодня. Украинцы не могут быть заложниками желания тех или иных лиц занять/освободить/удержать руководящие должности в стратегических государственных компаниях", – заявил Кучеренко.

По его словам, во время войны и в условиях фактически чрезвычайного положения в энергетике страны, система управления, принятия решений и ответственности в энергетическом секторе категорически не может функционировать по законам и нормативно-правовым актам мирного времени.

"Необходимо немедленно навести жесткую исполнительную и финансовую дисциплину в государственном секторе энергетики с одновременным определением лица/лиц, персонально несущих полную ответственность за ситуацию на энергетическом фронте. Существующая система коллективной безответственности и возможных манипуляций абсолютно недопустима", — заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы на ставке принято решение об увольнении Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго".



