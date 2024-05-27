Украинцев ждут изменения правил выхода на пенсию: как накопить себе на старость

По состоянию на 2024 год для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года страхового стажа, однако этот показатель будет расти и к 2028 году составит 35 лет.



Изменения в правилах выхода на пенсию. Фото из открытых источников

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщили об изменениях годов страхового стажа для выхода на пенсию в соответствии с Законом Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно изменениям до 2028 года, каждые 12 месяцев на год будет подниматься необходимый страховой стаж, который остановится на отметке 35 лет. Таким образом, чтобы в 2028 году выйти на пенсию в 60 лет, человек должен будет иметь 35 лет стажа.

Если человек при достижении 65 лет не будет иметь необходимый пенсионный стаж, то он не будет иметь права на пенсию. Вместо пенсии таким гражданам будут выплачивать временную социальную помощь размером не выше прожиточного минимума. Однако украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить заплатив всю необходимую сумму.

К этой схеме категорично относится директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Таким образом, нашим людям еще до выхода на пенсию предлагают жить в минус. Если доживут… А помощь от государства в течение определенного количества лет не будет покрывать их расходы, сделанные на будущую пенсию. То есть законодатели утвердили схему, как выйти на пенсию нищим и еще отвалить за это немало денег", – заявил Гончаров.

Чтобы обеспечить себе пенсию, экономист предлагает самостоятельно перейти к накоплению денег на старость.

"Возьмите в руки калькулятор и рассчитайте, как накопить на свою пенсию с помощью инвестиций. Посчитайте, если бы вы инвестировали ту же сумму под 15% годовых. Эти пенсионные накопления также можно инвестировать, реинвестировать и получать доход. Торопиться с принятием того или иного решения не стоит, но и затягивать нельзя. Ведь чтобы не оказаться на старости нищим и больным, важно научиться управлять своими деньгами уже сейчас. Чем раньше вы начнете, тем больший капитал сформируете до выхода на пенсию", — подчеркивает Гончаров.

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