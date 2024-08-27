Украина вводит новый принцип "Воюй или работай": что об этом известно

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о критической необходимости собрать дополнительные средства для бюджета. По его словам, украинское правительство работает над мероприятиями, которые выведут рынок труда из тени. Они получили название "Воюй или работай".



Принцип "Воюй или работай". Фото из открытых источников

Как сообщает "Интерфакс", премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на форуме "Украина 2024. Независимость". Во время форума украинский политик поблагодарил партнеров за финансовую помощь во время войны.

"За два с половиной года нам удалось привлечь от партнеров почти 100 млрд долларов. Мы очень благодарны партнерам, это то, что позволило нам своевременно выполнять все социальные обязательства перед украинцами", — сказал Шмыгаль.

Несмотря на международную помощь, Шмыгаль подчеркнул, что Украина также должна собственными средствами наполнять бюджет. По его словам, правительство планирует увеличить внутренние поступления благодаря ставкам от доходов банков, увеличению и расширению военного сбора и другим механизмам.

"Также вводим принцип "Воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета", — добавил Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о рейтинге стран по индексу налогового ада и какое место в нем получила Украина. Украина попала в пятерку стран с наибольшим уровнем налоговой нагрузки, которая учитывает не только процент налогов, но и верховенство права, коррупцию и регулятора.

Также "Комментарии" писали о том, что появился прогноз продолжительности и последствий войны для экономики Украины.