Уклонистам могут ввести новые наказания за уклонение от мобилизации

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности пересмотрел решение о поправках к законопроекту о наказании для уклонистов и решил повторно рассмотреть такие ограничения как блокирование счетов, запрет на управление транспортом и выезд за границу.



Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Народная депутат от партии "Европейская солидарность" и член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Ирина Фриз рассказала о последних его решениях, в частности были пересмотрены предварительно принятые правки.

"Не поддержала решение Комитета о пересмотре правок, которыми отклонялось введение временных ограничений, однако оказалась в меньшинстве. Так что теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму", — написала Фриз в Facebook.

Среди ограничений для уклонистов, которые были ранее отклоненные говорилось о запрете выезда за границу, блокировании счетов, а также запрете управления транспортными средствами.

В комментариях для "Общественного" Ирина Фриз заявила, что следующее заседание Комитета планируется на следующей неделе, и, по словам парламентарки, "это будет уже финализированная часть". Фриз добавила, что документ Комитета состоит из 107 страниц и может попасть в парламент для рассмотрения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, скольких уклонистов смогла поймать полиция Львовщины после обращений в розыск от ТЦК. Оказалось, что украинские полицейские во Львовской области доставили в ТЦК половину разыскиваемых уклонистов от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, что думают украинцы о мобилизации. Более трети опрошенных респондентов считают, что ее уровень в Украине недостаточен.