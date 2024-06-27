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У Зеленского отреагировали на требования Венгрии по Закарпатью

Венгрия имеет право выдвигать свои требования по Закарпатью, но это не значит, что Украина должна их выполнять сказал в интервью 24 каналу Михаил Подоляк

27 июня 2024, 17:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Венгрия выдвинула Украине ряд требований, которые она должна выполнить, чтобы стать членом Европейского Союза.

У Зеленского отреагировали на требования Венгрии по Закарпатью

Михаил Подоляк

Среди них в частности и следующие:

  • Признание школ с одним венгерским классом венгерскими школами.
  • Отмена нормы о проценте венгров на определенной территории для признания ее венгерской.
  • Изменения в избирательное законодательство для обеспечения представительства венгров в Верховной Раде.
  • Снятие требования к государственным деятелям по знанию государственного языка, позволяя использовать венгерский.

Как отметил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, эти требования кажутся чрезмерными, но любая страна имеет право выдвигать свои условия в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Венгрия защищает свои интересы жесткими методами. При этом он подчеркнул, что Украина не обязана выполнять все требования Будапешта.

Советник главы ОП призвал спокойно относиться к требованиям, предъявляемым в начале переговоров (кроме идущих от России). Ведь именно для этого и существуют переговоры, чтобы обсуждать все вопросы, отвергая или принимая какие-либо из них.

"Да, эти предложения могут нам казаться странными, но у Венгрии есть право эти, скажем, условия выдвигать. Примут ли их? Безусловно, что-то будет продискутировано, что-то не принято, что-то будет принято в другом виде. Еще раз это переговоры, и это очень хорошо. Мы понимаем позицию Венгрии или других стран", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, страны ЕС могут предлагать разные ограничения, чтобы защитить своих национальных производителей в определенной отрасли. Речь идет не только о структуре Украины как государства, но и о правилах, регламентации, правоохранительной деятельности и судебной системе. Это будут общие переговорные позиции. Европейский Союз потребует, чтобы Украина отвечала определенным стандартам для конкуренции на европейском рынке. Мы будем это обсуждать, вносить коррективы, принимать соответствующие законы, любая отдельная страна может внести свои предложения, отметил Подоляк.

В то же время следует понимать, что Украина также будет защищать свои интересы на переговорах, добавил чиновник.

"Венгрия во всем, что касается Закарпатья, всегда выдвигает максимально жесткие требования. Это нормально. Подчеркиваю, что единственная страна, с которой точно не нужно проводить переговоры, пока она не поймет, что такое международное право, это Россия", — отметил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Венгрия выдвинула Украине ряд требований.




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Источник: https://24tv.ua/ukrayina-vstupaye-yes-vikonaye-kiyiv-ultimatumi-orbana-shhodo_n2584933
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