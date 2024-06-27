У Зеленского отреагировали на требования Венгрии по Закарпатью

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Ткачик Олеся
Венгрия выдвинула Украине ряд требований, которые она должна выполнить, чтобы стать членом Европейского Союза.
Михаил Подоляк
Среди них в частности и следующие:
Как отметил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, эти требования кажутся чрезмерными, но любая страна имеет право выдвигать свои условия в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Венгрия защищает свои интересы жесткими методами. При этом он подчеркнул, что Украина не обязана выполнять все требования Будапешта.
Советник главы ОП призвал спокойно относиться к требованиям, предъявляемым в начале переговоров (кроме идущих от России). Ведь именно для этого и существуют переговоры, чтобы обсуждать все вопросы, отвергая или принимая какие-либо из них.
По его словам, страны ЕС могут предлагать разные ограничения, чтобы защитить своих национальных производителей в определенной отрасли. Речь идет не только о структуре Украины как государства, но и о правилах, регламентации, правоохранительной деятельности и судебной системе. Это будут общие переговорные позиции. Европейский Союз потребует, чтобы Украина отвечала определенным стандартам для конкуренции на европейском рынке. Мы будем это обсуждать, вносить коррективы, принимать соответствующие законы, любая отдельная страна может внести свои предложения, отметил Подоляк.
В то же время следует понимать, что Украина также будет защищать свои интересы на переговорах, добавил чиновник.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Венгрия выдвинула Украине ряд требований.
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