У Зеленского отреагировали на позицию Запада, который всегда что-то «не видит» в Украине

Диккатуры действуют скоординированно и принимают решение молниеносно, тогда как Запад часто реагирует медленно и осторожно, отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Войска КНДР

При этом известно, что представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт сообщил, что в настоящее время Штаты не могут подтвердить информацию о подготовке россиянами северокорейских военных для участия в войне в Украине. Окончательное подтверждение этой информации будет получено после консультаций с союзниками.

Однако существующие разведданные свидетельствуют о реальности таких планов. В Кремле также не отрицают подготовку северокорейских военных, аргументируя это тем, что Россия имеет право на развитие отношений с КНДР как суверенное государство.

По словам Подоляка, Северная Корея фактически торгует своими гражданами, а ее лидеру Ким Чен Ину, как и Владимиру Путину, безразличны права человека. Они могут оперативно мобилизовать человеческие ресурсы для войны в других странах. Демократии же стремятся соблюдать международные правила и прежде всего прибегают к дипломатическим средствам.

Подоляк отметил, что демократические институты сосредотачиваются на обсуждениях, однако зачастую эти дискуссии затягиваются. Многие решения, которые уже должны быть приняты, до сих пор остаются нерешенными, добавил он.

Советник главы Офиса президента также выразил недоумение по поводу поведения партнеров Запада, иногда избегающих признания очевидных вещей, чтобы не заставлять себя реагировать. Тем не менее, Подоляк считает, что союз демократических стран все же сможет противостоять автократическим альянсам.

"Это странное поведение наших партнеров. Они постоянно чего-то не хотят видеть, потому что если ты что-то видишь – тебе нужно на это реагировать. И все же мне кажется, что союз демократических государств все же дожмет альянс автократических государств", — отметил Подоляк.

При этом он отметил, что заметно усилившееся в прошлом году сотрудничество между Россией и КНДР не осталось без внимания Китая. По словам корееведа Леонида Петрова, Китай поддерживает связи с Пхеньяном из-за его стратегического расположения, однако сближение КНДР с Москвой вызывает определенную обеспокоенность Пекина.

Подоляк отметил, что Северная Корея постепенно дрейфует в сторону России, поскольку стремится к союзу для реализации своих агрессивных амбиций. Китай не заинтересован в дестабилизации ситуации в Тихоокеанском регионе, что несколько охлаждает его отношения с Пхеньяном. По мнению Подоляка, Китай должен просмотреть свою роль в поддержании стабильности в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что власти дали совет, что нужно сделать с первым пленным военным из КНДР.



