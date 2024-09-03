Три министра подали в отставку: кто все, а кто идет на повышение

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что три министра написали заявления на увольнение. По его словам, в парламент поступили заявления от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М, министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.
Правительство Украины
Кроме того, как сообщил Стефанчук, заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.
Информацию о возможной отставке Малюски и других министров прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.
О том, что Малюска "все", а Камышин пойдет на повышение, сообщил также и нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что еще в июле была информация о том, что Малюска написал заявление на увольнение, однако не поставил дату самого увольнения. При этом министр эту информацию опровергал.
Новости