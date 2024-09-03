Три министра подали в отставку: кто все, а кто идет на повышение

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что три министра написали заявления на увольнение. По его словам, в парламент поступили заявления от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М, министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Правительство Украины

Кроме того, как сообщил Стефанчук, заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.

"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", — сообщил Стефанчук.

Информацию о возможной отставке Малюски и других министров прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

"Малюська просто аут. Думаю присоединят министерство к Стефанишиной. На МинЭкологии пойдет Светлана Гринчук (сейчас зам в Минэнерго, но была долго в Минеко). Камышин на повышение. Правда, не знаю, что дальше будет с министерством. По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все-таки", – написал в Телеграмме Железняк.

О том, что Малюска "все", а Камышин пойдет на повышение, сообщил также и нардеп Алексей Гончаренко.

"Я вообще не понимаю, что происходит. В нашем правительстве и так было много исполняющих обязанностей, а теперь у нас похоже весь Кабмин исполняющий обязанности. Какой-то хаос, на самом деле", — добавил народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что еще в июле была информация о том, что Малюска написал заявление на увольнение, однако не поставил дату самого увольнения. При этом министр эту информацию опровергал.



