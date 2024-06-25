Тищенко требует вернуть ему деньги: причина вызвала безумный смех у присутствующих на суде

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Ткачик Олеся
Народный депутат Николай Тищенко во время судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, требовал вернуть ему деньги, которые были изъяты у него следователями во время обыска.
Николай Тищенко
Политик заявил, что эти деньги ему очень нужны.
Это заявление вызвало хохот у присутствующих в зале заседаний.
При этом известно, что санкция статьи Тищенко предусматривает меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокурор по делу просит, чтобы мера пресечения включала в себя: круглосуточный домашний арест; запрет на выезд за пределы насаленного пункта, где он зарегистрирован; изъятие загранпаспорта; ношение электронного браслета.
Кроме того, известно, что часть экспертов считают, что все происходящее вокруг Тищенко – это фарс.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генпрокурор сообщил о подозрении Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы человека, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
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