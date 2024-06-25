Тищенко требует вернуть ему деньги: причина вызвала безумный смех у присутствующих на суде

Народный депутат Николай Тищенко во время судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, требовал вернуть ему деньги, которые были изъяты у него следователями во время обыска.

Николай Тищенко

Политик заявил, что эти деньги ему очень нужны.

"Оставьте мне мои деньги, мне не за что будет жить!", — заявил Тищенко.

Это заявление вызвало хохот у присутствующих в зале заседаний.

"А это не смешно! Я их зарабатывал 30 лет этими руками, ни у кого ничего не взял! Этим гордится и мой отец, и моя семья", — отреагировал Тищенко на смех присутствующих.

При этом известно, что санкция статьи Тищенко предусматривает меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокурор по делу просит, чтобы мера пресечения включала в себя: круглосуточный домашний арест; запрет на выезд за пределы насаленного пункта, где он зарегистрирован; изъятие загранпаспорта; ношение электронного браслета.

Кроме того, известно, что часть экспертов считают, что все происходящее вокруг Тищенко – это фарс.

"Тищенко знает слишком много такого, что абсолютно недопустимо для власти — как в мирные времена, так и во время войны. Поэтому если бы он действительно разошелся с ОП, то его просто сначала выпотрошили бы относительно денег, а потом закопали. Поэтому я не очень доверяю всему этому шапито — обыск, арест, составление мандата... Воспитывают и простят. Ну или с Николаем случится что-то действительно непоправимое", — написал в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генпрокурор сообщил о подозрении Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы человека, совершенного по предварительному сговору группой лиц.



