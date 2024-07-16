Теперь в одном ряду с коллаборантами и предателями: куда внесли Безуглую

Отмечается, что Марьяна Безуглая оказалась в базе Миротворца за дискредитацию украинских властей, ВСУ и действия, направленные на деморализацию войска.

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

Как указано в профайле, Безуглая внесена в базу за осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины, дискредитацию, деморализацию и препятствование деятельности ВСУ, раскол гражданского общества, распространение информации, содержащей государственную тайну и используемой Россией в информационной войне против Украины.

Также указывается, что с 2022 года Безуглая является наиболее цитируемым российскими пропагандистами украинским политиком. Например, вражеские СМИ и телеграм-каналы активно используют ее критические высказывания в отношении военного командования Украины, "рекордные потери ВСУ", якобы готовность командования подписать "любые вариации капитуляции Украины".

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