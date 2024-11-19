Теперь разговор короткий: Зеленский эмоционально высказался о Московской церкви в Украине

Украинские власти не прекращали диалог со всеми церквями в стране. Но это не касается Московской церкви, время которой истекло. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в Верховной Раде сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства рассказал о политике в отношении Церкви и религиозных организаций.

"При сохранении светского характера государственных институтов, мы имеем и можем развивать партнерство между государством и Церковью, между государством и религиозными общинами", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине есть глобально важный институциональный пример такого сотрудничества – Совет церквей и религиозных организаций, и на базе этого института сформирован диалог между государством и всеми религиозными общинами Украины.

В рамках этого диалога можно определять "какие модели большего сотрудничества способны укрепить Украину и украинцев, нашу духовную независимость и социальную работу в Украинском государстве", рассказал Зеленский.

"Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время тех, кто освящает террор, закончилось", — высказался украинский лидер.

Отметим, в ходе этого же выступления президент отметил, что гражданам Украины необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа.

Украинский лидер отметил, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях, тяжелой ситуации. По его словам, от этой стойкости украинцев зависит и судьба Европы, чтобы все могли жить свободно и не подчиняться какому-нибудь одному диктатору.

"И именно там и на других направлениях Россия пошла на самые большие потери в этой войне. Мы все должны понимать, за что враг платит такую цену — Россия хочет разрушения нашего государства, наших людей. Разрушения нашей устойчивости. Украинская устойчивость на этой войне от Купянска в Покровск и далее в Запорожье может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны", — подчеркнул Зеленский.



