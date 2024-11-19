Теперь разговор короткий: Зеленский эмоционально высказался о Московской церкви в Украине

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Кравцев Сергей
Украинские власти не прекращали диалог со всеми церквями в стране. Но это не касается Московской церкви, время которой истекло. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в Верховной Раде сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства рассказал о политике в отношении Церкви и религиозных организаций.
По его словам, в Украине есть глобально важный институциональный пример такого сотрудничества – Совет церквей и религиозных организаций, и на базе этого института сформирован диалог между государством и всеми религиозными общинами Украины.
В рамках этого диалога можно определять "какие модели большего сотрудничества способны укрепить Украину и украинцев, нашу духовную независимость и социальную работу в Украинском государстве", рассказал Зеленский.
Отметим, в ходе этого же выступления президент отметил, что гражданам Украины необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа.
Украинский лидер отметил, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях, тяжелой ситуации. По его словам, от этой стойкости украинцев зависит и судьба Европы, чтобы все могли жить свободно и не подчиняться какому-нибудь одному диктатору.
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